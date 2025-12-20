Corte - Une journée de réflexion pour mieux intégrer les apprentis en entreprise

Cette journée d’échanges et de réflexion avait pour objectif de favoriser le partage d’expériences et la coconstruction de pistes innovantes pour accompagner efficacement les jeunes dans leur parcours professionnel.

Ainsi, les responsables des Centres de Formations des Apprentis étaient réunis pour travailler sur une thématique suggérée par la commission paritaire quant à la sécurisation des parcours des alternants, c’est-à-dire des jeunes en apprentissage.

"Cette thématique a été retenue, car nous avons constaté qu’il y avait un taux de rupture assez important, au niveau national, à savoir que de nombreux apprentis rompent leur contrat et refusent d’aller au bout de leur formation en alternance », a expliqué Catherine Vivarelli, déléguée régionale pour l’Opco des Entreprises de Proximité en Corse.





Cette interruption de contrat est due à diverses raisons, mais la raison principale semble être le manque d’intégration de l’apprenti au sein de l’entreprise. « Nous avons constaté que, tant que le jeune alternant n’est pas intégré, convenablement, les taux de rupture sont plus importants. C’est-à-dire qu’il est nécessaire que le jeune soit suivi par un maître d’apprentissage dans l’entreprise de manière à le suivre, à l’encadrer pour lui enseigner d’abord les codes de l’entreprise et qu’on lui donne les outils pour avancer, tout comme lorsque le jeune est en centre de formation et qu’il est suivi par un formateur. Or, dans l’entreprise, cela n’est souvent pas le cas. L’entreprise doit servir de mise en pratique de la théorie dispensée en CFA », déplore Catherine Vivarelli. « Il est impératif d’encadrer le jeune alternant de manière à ce qu’il puisse aller à la fin de son parcours pour être bien intégré. Et une fois que les bases sont solides et que le jeune a acquis les ficelles de l’entreprise et qu’il n’y a pas de décalage avec ce que l’on attend de lui, il peut y avoir une embauche à l’issue de cela. Et c’est bien l’objectif des contrats d’apprentissage ».





Le manque d’intégration n’est pas la seule raison à la rupture de contrat, il peut y avoir aussi le défaut d’orientation . « Et cela aussi est une piste à étudier en amont pour éviter ce genre de situation et de nouvelles réunions pour étudier les pistes d’actions à mettre en place en faveur des apprentis auront lieu dans les mois à venir, c’est certain ».

« Ainsi, cette journée de Corte a permis d’identifier les raisons de ces ruptures de contrat. Une synthèse sera proposée prochainement aux Centres de Formation accompagnée des solutions à préconiser pour éviter les ruptures de contrat, et, tout au long de l’année 2026, nous allons tester les préconisations que nous nous sommes fixées aujourd’hui », a conclu Catherine Vivarelli.

