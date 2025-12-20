CorseNetInfos
Homme abattu par la Police à Ajaccio : la piste terroriste écartée


La rédaction le Samedi 20 Décembre 2025 à 14:33

La piste terroriste a été écartée à ce stade de l'enquête et aucune menace à caractère religieux n’a été relevée selon le Parquet d'Ajaccio.



D’après le parquet, l’individu aurait débuté son périple dans le secteur de la Rocade, avant de se rendre dans un établissement de débit de boissons, où il aurait été refoulé. Il aurait ensuite gagné le cours Napoléon, où une nouvelle altercation serait survenue, impliquant un bar ou des personnes présentes à proximité.

Alertée, la police nationale est intervenue. Les fonctionnaires ont tenté de l’immobiliser à l’aide d’un pistolet à impulsion électrique, sans succès. Dans ces circonstances, l’un des trois policiers engagés a été contraint d’utiliser son arme de service. L’homme a été touché à trois reprises et est décédé des suites de ses blessures.

Toujours selon le procureur, la piste terroriste est écartée à ce stade. Aucune menace à caractère religieux n’a, de surcroît, été relevée. L’homme serait étudiant.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer précisément les circonstances des faits, ainsi que l’origine et la provenance de l’individu.

Plus d'infos à venir.





