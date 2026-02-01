Tensions à l’hôpital d’Ajaccio : le maire appelle à l’apaisement et confirme la fin prochaine du mandat du directeur

CorseNetInfos
La rédaction le Jeudi 12 Février 2026 à 20:37

Dans un contexte de tensions sociales autour du conflit des personnels brancardiers au centre hospitalier Notre-Dame de la Miséricorde à Ajaccio, le maire Stéphane Sbraggia, également président du conseil de surveillance de l’établissement, a reçu ce jeudi, successivement les représentants syndicaux du STC, puis la direction de l’Agence régionale de santé et le directeur de l’hôpital, Jean-Luc Pesce.



Le maire a notamment condamné des propos jugés déplacés tenus par le directeur envers un représentant du personnel. Selon lui, « des expressions vexatoires sont incompatibles avec les exigences de respect et d’exemplarité attendues dans la gouvernance d’un établissement public de santé ». Il indique avoir demandé au directeur de « présenter des excuses publiques », estimant cette démarche « indispensable pour rétablir un dialogue plus serein entre les parties »

  Concernant l’avenir de la direction, le maire rappelle que « le mandat du directeur arrive à son terme en mai prochain, conformément au cadre contractuel », précisant que cette échéance « est antérieure aux tensions actuelles et totalement indépendante de celles-ci ». Il souligne aussi que la prolongation déjà accordée est la seule prévue par le contrat, rendant impossible toute reconduction supplémentaire.
Dans l’immédiat, l’objectif affiché est d’organiser la transition à venir « avec méthode, discernement et dans l’intérêt exclusif de l’hôpital, de ses personnels et des patients », afin d’éviter que la crise sociale ne fragilise davantage l’établissement.




