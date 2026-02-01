Tensions à l’hôpital d’Ajaccio : le maire appelle à l’apaisement et confirme la fin prochaine du mandat du directeur

Le maire a notamment condamné des propos jugés déplacés tenus par le directeur envers un représentant du personnel. Selon lui, « des expressions vexatoires sont incompatibles avec les exigences de respect et d’exemplarité attendues dans la gouvernance d’un établissement public de santé ». Il indique avoir demandé au directeur de « présenter des excuses publiques », estimant cette démarche « indispensable pour rétablir un dialogue plus serein entre les parties »
Concernant l’avenir de la direction, le maire rappelle que « le mandat du directeur arrive à son terme en mai prochain, conformément au cadre contractuel », précisant que cette échéance « est antérieure aux tensions actuelles et totalement indépendante de celles-ci ». Il souligne aussi que la prolongation déjà accordée est la seule prévue par le contrat, rendant impossible toute reconduction supplémentaire.
Dans l’immédiat, l’objectif affiché est d’organiser la transition à venir « avec méthode, discernement et dans l’intérêt exclusif de l’hôpital, de ses personnels et des patients », afin d’éviter que la crise sociale ne fragilise davantage l’établissement.
Concernant l’avenir de la direction, le maire rappelle que « le mandat du directeur arrive à son terme en mai prochain, conformément au cadre contractuel », précisant que cette échéance « est antérieure aux tensions actuelles et totalement indépendante de celles-ci ». Il souligne aussi que la prolongation déjà accordée est la seule prévue par le contrat, rendant impossible toute reconduction supplémentaire.
Dans l’immédiat, l’objectif affiché est d’organiser la transition à venir « avec méthode, discernement et dans l’intérêt exclusif de l’hôpital, de ses personnels et des patients », afin d’éviter que la crise sociale ne fragilise davantage l’établissement.
-
À Bastia, les différends politiques mis de côté lors du dernier conseil municipal de la mandature
-
Tempête Nils : retour à la normale attendu vendredi matin en Corse
-
Tempête Nils : Air Corsica reprend une partie de ses vols ce soir, et renforce son programme vendredi
-
Le Sénat adopte la proposition de loi pour la création d'un CHU en Corse à l'unanimité
-
Forum de l’emploi à Bastia : plus de 300 postes à pourvoir avant la saison