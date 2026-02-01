À Bastia, les différends politiques mis de côté lors du dernier conseil municipal de la mandature

(Photos Gérard Baldocchi)





Les différends politiques ont été mis entre parenthèses, jeudi soir, lors du dernier conseil municipal de la mandature de Pierre Savelli, son dernier en tant que maire de Bastia. En ouverture, Paul Tieri a pris la parole au nom de la majorité pour saluer l’action du maire sortant et lui rendre un hommage « à la hauteur de ce que tu as apporté à notre ville ». Il a notamment évoqué « un homme fidèle à Bastia et aux Bastiais », ayant su créer « un climat respectueux où chacun pouvait s’exprimer » et ayant pris « des décisions importantes et justes dans des dossiers parfois compliqués pour notre ville ». Paul Tieri a également souligné « le choix de ne pas conduire la liste » aux prochaines élections municipales, un choix « qui te ressemble en laissant de côté tes ambitions personnelles ».





À l’issue de cette intervention, les élus se sont levés pour applaudir, y compris ceux de l’opposition. Durant la séance, les 37 rapports inscrits à l’ordre du jour ont ensuite été examinés et adoptés à l’unanimité. À l’issue, Jean-Martin Mondoloni a pris la parole. L’élu d’opposition et candidat à la mairie de Bastia a salué « la personnalité que vous avez incarné en tant que maire ». « Je retiens votre engagement qui doit servir de repère à ceux qui s’engagent, vous ne vous êtes pas perdu, et on ne se perd pas quand on ne renonce pas à ses convictions. Vous pouvez inspirer le respect, pas seulement dans votre camp mais dans votre engagement politique jusqu’alors et peut-être demain. »





Une prise de parole qui peut surprendre à quelques semaines des élections municipales, mais que Jean-Martin Mondoloni assume. « On peut être dur sur le bilan et reconnaître ce que le maire a incarné et la façon dont il a endossé le costume de maire », a-t-il indiqué à l’issue du conseil municipal. « Il a pu se montrer au rendez-vous dans l’épreuve en démontrant qu’on ne se perd pas quand on est loyal en direction de ses amis et qu’on est respectueux envers ses adversaires. L’adversité était présente hier, elle reprendra demain, et ce moment de vérité n’interdit en rien de dire ce qui nous distingue aux Bastiais pour leur dire qu’ils auront des choix à faire très prochainement. »



Pierre Savelli a, pour sa part, remercié l’ensemble des élus et des agents municipaux pour leur engagement tout au long de la mandature. Revenant sur les années écoulées, il a évoqué « des crises énormes », citant notamment la pandémie de Covid-19. « Tout le monde a été là, les élus de la majorité comme ceux de l’opposition », a-t-il souligné. Le maire sortant a estimé que « le travail a été considérable », réalisé « avec peu de moyens » et « dans le respect scrupuleux des règles ». Évoquant « un sentiment du devoir accompli », il a appelé à « continuer à construire une ville apaisée », affirmant compter « sur ceux qui seront là demain pour poursuivre ce travail ». « Nous devons faire en sorte que nos enfants puissent grandir dans une ville apaisée : je crois que nous avons réussi, mais le travail doit continuer. »

