Forum de l’emploi à Bastia : plus de 300 postes à pourvoir avant la saison

Agent de comptoir, infirmier, maçon, manager de salle, chauffeur poids lourd… Un peu plus de 300 emplois étaient proposés ce jeudi matin, 12 février, lors du Forum de l’emploi, qui s’est tenu à la salle polyvalente de Lupino à Bastia. Organisé par France Travail Bastia dans le cadre de la semaine des métiers du tourisme, l’événement a réuni 27 entreprises de secteurs divers comme le commerce, le transport, le BTP, l’hôtellerie-restauration, l’agroalimentaire ou encore la santé. L’objectif était de favoriser la rencontre directe entre employeurs et candidats et répondre aux besoins de recrutement, notamment avant la saison touristique.





Pour Dominique Gatti, directrice de France Travail Bastia, ce rendez-vous constitue un moment clé dans la préparation de la saison. « Ça permet vraiment pour les entreprises et pour les candidats de se rencontrer et d’échanger. Nous avons des sociétés qui recrutent dans de nombreux secteurs, sur des postes variés, que ce soit en CDD, en contrat saisonnier, mais aussi en CDI, donc c’est aussi intéressant pour les candidats de venir à leur rencontre », explique-t-elle en indiquant que « plus de 3 000 personnes » ont été invitées par France Travail Bastia à participer à cette matinée.





Parmi les visiteurs présentes ce jeudi matin, Matteo et Océane arpentent les allées du forum, prospectus à la main. Habitant Folelli, ils sont tous les deux à la recherche d’un emploi après leurs études. « J’ai commencé à travailler dans une entreprise mais je ne suis pas restée, alors je cherche un autre travail aujourd’hui », explique Océane, précisant néanmoins que « sans permis et sans voiture, la quête est compliquée ». Matteo, quant à lui, est à la recherche d’un emploi après avoir fini son contrat d’apprentissage. « Je me dis qu’ici, c’est l’occasion de trouver du travail. J’ai le permis, une voiture, donc ça peut peut-être être plus facile », précise-t-il.





Des difficultés à recruter





Si le Forum de l’emploi est avant tout un lieu de prise de contact, il peut aussi déboucher sur des embauches rapides, selon Dominique Gatti. « La majorité des candidats vont prendre des premiers contacts et revoir les entreprises dans quelque temps, mais il arrive que des sociétés embauchent directement, et qu’ils aient trouvé leur candidat dès ce soir », indique la directrice de France Travail. « Il y a quand même une difficulté à recruter sur le territoire, déjà à cause du manque de main-d’œuvre qualifiée pour certains emplois, mais aussi, si on prend le secteur de l’hôtellerie-restauration, à cause des horaires. C’est l’été, il faut travailler le soir, les week-ends, et certaines personnes ne veulent pas. Alors quand une entreprise voit passer quelqu’un de motivé et qualifié, elle ne le laisse pas partir. »

