À Aix-en-Provence, le cardinal Bustillo rassemble plus de 1000 personnes pour la messe des Corses

Il fallait jouer des épaules pour se frayer un passage dans la cathédrale Saint-Sauveur, ce mercredi soir à Aix-en-Provence. Plus de 1 000 fidèles ont assisté à la traditionnelle messe des Corses, un rendez-vous devenu au fil des années un point d’ancrage pour la diaspora installée sur le continent.
Présidée par le cardinal François-Xavier Bustillo, évêque d’Ajaccio, qui a fait le déplacement pour l’évènement aux côtés de l’abbé Frédéric Constant, vicaire général de l’Église de Corse, la célébration s’est déroulée en présence de l’archevêque d’Aix, Mgr Christian Delarbre, et de la maire, Sophie Joissains, tandis que des membres du groupe insulaire Cuscenza ont accompagné la liturgie de chants polyphoniques.
Au-delà du cadre religieux, l’événement s’inscrit dans une histoire plus ancienne, portée par les Amicales corses sur le continent. « La première des messes corses était à Marseille. Elle a persévéré pendant des années. Il y a eu aussi la messe à Toulon. Des Amicales corses se réunissaient et demandaient une messe. Les fonds des cérémonies et des soirées étaient toujours reversés pour les vocations, pour étoffer la formation des futurs prêtres », expliquait l’abbé Frédéric Constant à CNI, il y a quelques jours. Mais l’essentiel est ailleurs. « Quand on se trouve en dehors de l’île, on apprécie de rencontrer des Corses. Le cardinal vient à la rencontre de la diaspora pour vivre un temps de proximité, une soirée festive », ajoutait-il.
Dans la même ligne, à l’issue de la messe, le cardinal François-Xavier Bustillo a souligné qu’« il est toujours important d’être proche de la famille corse ». « À Aix, il y a beaucoup de Corses, beaucoup d’étudiants, donc il est important que le pasteur des Corses soit proche, qu’il passe sur l’autre rive et qu’il puisse encourager et célébrer notre culture, nos traditions et la Vierge Marie. » Et d’insister : « Il est important que l’âme corse, sa culture, et son identité, déborde de l’île. Quand on garde ce côté familial, ce côté festif, nous sommes dans le mouvement d’une identité qui n’est pas fermée ou hermétique, mais au contraire ouverte et universelle ».
Dans une société qu’il juge marquée par des crispations, le cardinal a également insisté la portée de ces rassemblements. « La foi rassemble. Nous étions très nombreux dans cette cathédrale. La foi touche à l’être profond. Et quand on se retrouve si nombreux, avec beaucoup de familles et de jeunes comme ici à Aix, cela signifie que la foi est encore un moteur dans la culture corse. Je souhaite que les traditions se perpétuent, surtout quand ce sont de belles traditions. Alors que dans la société on voit beaucoup de temps de crispation, nous avons besoin de tels moments d’unité et de communion ».
À l’issue de la célébration, la soirée s’est poursuivie autour d’un moment convivial organisé à l’initiative de l’Amicale des Corses d’Aix-en-Provence.
