À Ajaccio, la future centrale du Ricanto commence à sortir de terre

C’est un chantier d’une ampleur inédite en Corse depuis 40 ans. À Ajaccio, la future centrale électrique du Ricanto commence à sortir de terre. Lancées en novembre 2024, les opérations sont en effet entrées dans le concret. « Le chantier est en phase aujourd'hui de génie civil. Nous sommes en train de terminer les fondations et de monter les élévations des bâtiments principaux », dévoile Cédric Dupuis, directeur du projet pour la construction de la nouvelle centrale du Ricanto, lors d’une visite sur site. Autour de lui, le terrain situé en face de la centrale du Vazzio ressemble à une fourmilière. Pelles, grues, foreuses, et des dizaines d’ouvriers s’activent en continu. Et le béton a remplacé les plans et projections sur lesquelles EDF PEI travaille depuis presque une décennie.
Un projet au long cours qui aura nécessité un investissement de 800 Millions d’euros et qui permettra d’enfin tourner la page du fuel lourd. « La nouvelle centrale va produire une puissance de 130 mégawatts et va fonctionner à la biomasse liquide, ce qui permet de réduire fortement les impacts environnementaux, en particulier améliorer la qualité de l'air et décarboner la production d'électricité sur l'île », rappelle Cédric Dupuis en soulignant que la volonté d’EDF PEI est d’accompagner les territoires insulaires dans la transition énergétique. Ainsi, selon l’opérateur, c’est une réduction de 95% des particules par rapport à la centrale actuelle, mais aussi -65% émissions de CO2, 0 émission de souffre et une diminution de plus de 90 % de la consommation d’eau douce, soit 350 000m3 par an, qui sont attendues.
Un « impact très positif » pour les riverains comme pour les salariés du site.
« Ce combustible végétal permet de lutter contre le réchauffement climatique », insiste Cédric Dupuis en indiquant que ce dernier sera issu de résidus de colza, initialement produits pour l’alimentation animale. La biomasse liquide répondra aux normes européennes de durabilité et de traçabilité et sera certifiée RED II. Inodore, biodégradable, elle permet de réduire les zones de danger. La future centrale ne sera d’ailleurs plus classée Seveso, ce qui implique une très forte diminution du risque industriel. Un argument que met en avant EDF PEI, qui évoque un « impact très positif » pour les riverains comme pour les salariés du site.
En outre l’installation a été pensée pour fonctionner en fonction des besoins du réseau insulaire : lorsque les barrages sont pleins et que l’hydraulique suffit, le thermique s’effacera. « La centrale est dimensionnée pour s’adapter à la production globale de l’île », précise le directeur du projet, en notant encore que les moteurs seront par ailleurs compatibles avec le gaz ou le fioul. Un choix assumé de multicombustible, pour conserver une souplesse d’exploitation si le contexte énergétique évoluait.
Autre atout, logistique cette fois, pour l’importation du combustible, les infrastructures existantes seront conservées. L’oléoduc Aspretto-Vazzio sera ainsi réutilisé, tout comme les cuves actuelles. L’emprise de la centrale existante sera également récupérée pour le stockage, avec les tuyaux et câbles qui seront enfouis sous la route, entraînant une fermeture temporaire au cours de l’été. Enfin, les lignes électriques seront elles aussi maintenues, la puissance de la nouvelle centrale étant très proche de l’ancienne. « Ce site a un gros intérêt car il permet de récupérer beaucoup d’infrastructures existantes », souligne Cédric Dupuis.
Les 8 moteurs de la future centrale du Ricanto sont arrivés par bateau à Ajaccio il y a quelques jours. Leur transport vers le site fera l'objet de 8 convois exceptionnels (Photo : EDF PEI)
Des convois nocturnes exceptionnels pour le transport des moteurs
Ces derniers jours, une nouvelle étape a été franchie avec l’arrivée par bateau, depuis l’usine Everllence de Saint-Nazaire, des huit moteurs à haut rendement et faibles émissions. Des pièces impressionnantes qui doivent désormais rejoindre le chantier du Vazzio. « Ces acheminements se feront de nuit pour gêner le moins possible la circulation et ils vont se dérouler au rythme de deux par semaine à partir de ce mercredi soir. C’est une opération qui va durer un mois environ pour acheminer les huit moteurs du port jusqu’au chantier de la zone industrielle du Vazzio », précise le directeur du projet. Chaque convoi mesurera 25 mètres de long pour un poids de 450 tonnes. Les moteurs seront installés sur des remorques automotrices à 16 essieux, guidées à pied par un opérateur. Une opération spectaculaire et minutieuse qui a nécessité un an et demi de préparation. L’itinéraire a notamment été ausculté mètre par mètre afin d’écarter toute fragilité. Le pont de la Saliva, à l’entrée de la centrale du Vazzio, a d’ailleurs été renforcé par un surpont afin de pouvoir supporter le poids des convois.
Les moteurs seront d’abord entreposés sur le parking de Gamm Vert jusqu’en mai-juin, avant d’être installés à leur emplacement définitif dans le bâtiment principal, dont toutes les fondations ont été coulées. « Nous avons également réalisé les fondations profondes. Ce sont des pieux ancrés à une dizaine de mètres en profondeur pour rigidifier le terrain », détaille Cédric Dupuis. Si la superstructure est déjà en place, des éléments en béton arriveront préfabriqués sur le site pour y être assemblés. « Cela permet de gagner beaucoup de temps et de ne pas couler ces éléments sur place, d’autant plus que nous sommes limités en place », Cédric Dupuis.
Un second bâtiment administratif accueillera le personnel, mais aussi le magasin, l’atelier et la salle de commande. Moins avancé, il a déjà fait l’objet d’une excavation complète. « Depuis hier, une dalle de béton a été coulée », indique encore le directeur du projet, tandis qu’en périphérie du site, des aménagements hydrauliques ont également été réalisés pour protéger les bâtiments, qui seront surélevés afin de prévenir tout risque. En somme, un chantier hors norme qui pourr mobiliser jusqu’à 500 personnes.
À terme, ce sont une centaine d’emplois pérennes qui seront occupés pour l’exploitation de la future centrale, dont la quasi-totalité seront occupés par les salariés actuels du Vazzio, appelés à basculer chez EDF PEI. Ils devront au préalable suivre des cycles de formation importants avant la prise de poste, puis durant la première année d’exploitation.
Si la mise en service de la centrale du Ricanto est prévue pour la fin 2027 ou le début 2028, au préalable, pendant six à huit mois, les deux centrales fonctionneront en parallèle et les moteurs seront mis en route un par un afin d’assurer une transition progressive.
Le premier convoi transportant l'un des moteurs de la future centrale est parti du port d'Ajaccio ce mercredi soir
