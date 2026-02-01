À Ajaccio, la future centrale du Ricanto commence à sortir de terre

Des convois nocturnes exceptionnels pour le transport des moteurs



Ces derniers jours, une nouvelle étape a été franchie avec l’arrivée par bateau, depuis l’usine Everllence de Saint-Nazaire, des huit moteurs à haut rendement et faibles émissions. Des pièces impressionnantes qui doivent désormais rejoindre le chantier du Vazzio. « Ces acheminements se feront de nuit pour gêner le moins possible la circulation et ils vont se dérouler au rythme de deux par semaine à partir de ce mercredi soir. C’est une opération qui va durer un mois environ pour acheminer les huit moteurs du port jusqu’au chantier de la zone industrielle du Vazzio », précise le directeur du projet. Chaque convoi mesurera 25 mètres de long pour un poids de 450 tonnes. Les moteurs seront installés sur des remorques automotrices à 16 essieux, guidées à pied par un opérateur. Une opération spectaculaire et minutieuse qui a nécessité un an et demi de préparation. L’itinéraire a notamment été ausculté mètre par mètre afin d’écarter toute fragilité. Le pont de la Saliva, à l’entrée de la centrale du Vazzio, a d’ailleurs été renforcé par un surpont afin de pouvoir supporter le poids des convois.



Les moteurs seront d’abord entreposés sur le parking de Gamm Vert jusqu’en mai-juin, avant d’être installés à leur emplacement définitif dans le bâtiment principal, dont toutes les fondations ont été coulées. « Nous avons également réalisé les fondations profondes. Ce sont des pieux ancrés à une dizaine de mètres en profondeur pour rigidifier le terrain », détaille Cédric Dupuis. Si la superstructure est déjà en place, des éléments en béton arriveront préfabriqués sur le site pour y être assemblés. « Cela permet de gagner beaucoup de temps et de ne pas couler ces éléments sur place, d’autant plus que nous sommes limités en place », Cédric Dupuis.



Un second bâtiment administratif accueillera le personnel, mais aussi le magasin, l’atelier et la salle de commande. Moins avancé, il a déjà fait l’objet d’une excavation complète. « Depuis hier, une dalle de béton a été coulée », indique encore le directeur du projet, tandis qu’en périphérie du site, des aménagements hydrauliques ont également été réalisés pour protéger les bâtiments, qui seront surélevés afin de prévenir tout risque. En somme, un chantier hors norme qui pourr mobiliser jusqu’à 500 personnes.



À terme, ce sont une centaine d’emplois pérennes qui seront occupés pour l’exploitation de la future centrale, dont la quasi-totalité seront occupés par les salariés actuels du Vazzio, appelés à basculer chez EDF PEI. Ils devront au préalable suivre des cycles de formation importants avant la prise de poste, puis durant la première année d’exploitation.



Si la mise en service de la centrale du Ricanto est prévue pour la fin 2027 ou le début 2028, au préalable, pendant six à huit mois, les deux centrales fonctionneront en parallèle et les moteurs seront mis en route un par un afin d’assurer une transition progressive.



