Conservatoire de musique Henri Tomasi d’Ajaccio : inauguration en fanfare, ouverture en sourdine

Un bâtiment opérationnel à 100%



« Faux » rétorque Antoine Maestrali, le directeur de cabinet de Stéphane Sbraggia, l’actuel maire d’Ajaccio : « La commission de sécurité a validé l’ouverture au public le jeudi 5 février, le bâtiment est donc opérationnel à 100%. On ne va pas s’amuser à ouvrir un tel ouvrage si toutes les conditions ne sont pas réunies. Il y a eu, certes, un peu de retard, par rapport au calendrier initial mais rien n’empêche techniquement de pouvoir l’occuper » et ajoute : « Concernant les abords, filmés sur les réseaux sociaux par un opposant politique, je rappelle que le Conservatoire de musique est la première pierre d’un éco-quartier en pleine reconstruction, et qu’il faudra même plusieurs années pour que tout soit finalisé aux alentours ».



Pour Antoine Maestrali, ce qui manque avant tout c’est la signature de la convention actant le transfert vers le nouveau bâtiment, réclamant au passage, au syndicat mixte, une somme forfaitaire de 180 000 euros de participation annuelle. « Cette somme va permettre de couvrir une partie du remboursement des intérêts d’emprunt contractés par la Ville pour le surcoût des travaux (+ 3 713 000 €) » rappelant également que « si la Ville d’Ajaccio souhaite opérer une gratuité sur la mise à disposition (…) la charge du syndicat passerait ainsi de 90 000 € (NDLR : montant de la part des frais de fonctionnement versé par le syndicat mixte pour l’ancien conservatoire) à 180 000 € pour un équipement plus adapté et plus moderne bénéficiant d’une surface trois fois plus importante que l’ancien ».



Dans un courrier adressé à Gilles Simeoni, le président de l’Exécutif, le 26 novembre dernier, Stéphane Sbraggia justifiait également la demande de cette somme « au titre de l’absence de contribution actuelle de la Cdc au fonctionnement des équipements d’intérêts régional supporté par la Ville d’Ajaccio comme le Palais Fesch, le Palatinu ou encore les équipements sportifs » mais également au fait « que la Ville d’Ajaccio ait supporté seule les surcoûts des travaux du conservatoire malgré ses demandes de subvention complémentaires auprès de la Cdc et de l’Etat ».