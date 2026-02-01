Météo et trafic aérien : Air Corsica adapte son programme du 12 février

Dans le détail, les rotations aller-retour du matin entre Ajaccio et Marseille, Bastia et Marseille, ainsi qu’entre Ajaccio et Nice et Bastia et Nice sont confirmées. En revanche, les liaisons matinales entre Ajaccio et Paris-Orly ainsi qu’entre Bastia et Paris-Orly sont annulées.







La compagnie précise qu’une communication interviendra à la mi-journée concernant les vols prévus l’après-midi au départ d’Ajaccio et Bastia. Par ailleurs, l’ensemble des vols programmés au départ de Figari et de Calvi est annulé pour la journée.







Air Corsica recommande enfin aux passagers concernés de se rapprocher de leur point de vente ou de leur agence afin d’obtenir des informations actualisées sur leur situation et les éventuelles solutions proposées.

