Météo : lignes de transport scolaire et interurbain perturbées en Corse ce jeudi 12 février 2026


La rédaction le Mercredi 11 Février 2026 à 18:14

La Collectivité de Corse annonce une adaptation des transports scolaires et interurbains pour ce jeudi 12 février 2026 en raison d’un épisode de vent fort attendu sur l’île. Autorité compétente pour l’organisation des transports terrestres hors territoires de la CAB et de la CAPA, elle indique que ces ajustements visent à garantir la sécurité des usagers et des personnels.
Des perturbations ou modifications d’horaires sont susceptibles d’intervenir selon l’évolution des conditions météorologiques. Les usagers sont invités à se renseigner auprès des services habituels de transport pour suivre la situation.



(Archives CNI)
Le service des lignes ci-après ne pourra pas être assuré pour des raisons de sécurité.
Transports interurbains
• C1 (Aiacciu / Scupetu / Portivechju)
• C1b (Figari / Bonifaziu)

Transports scolaires / Cismonte
LIGNE-  ITINÉRAIRE
CO428 Lumiu - Calvi
CO429 U Mucale – Calvi
PM430 Calinzana Rte Aéroport - Pizzanotte - Ecole primaire de Calinzana
LY431 Tarazone - Calinzana
CO432 Galeria - Calvi
CL480 A Costa – Ochjatana – Belgudè - L'Isula
CL481 Muru – Nesce - Filicetu – L'Isula
CL482 Santa Riparata – L'Isula
CL483 U Spiluncatu – L'Isula
CL484 Munticellu – L'Isula
CL485 Lavatoghju – L'Isula
CL486 Lavatoghju - Avapessa – Sant'Antuninu - L'Isula
LY487 Monte Grossu - Montemaggiore - Calinzana – L'Isula
LY488 Calvi – L'Isula
CL489 Petralba – Urtaca – College de L’Isula et lycée de Balagne
CL490 EX92 Pioggiula – Olmi è Cappella – Lozari - L'Isula
CO511 Petralba - Moltifau
PM526 Urtaca - Ecole primaire de Petralba (RPI Petralba)
PM527 Petralba - Ecole primaire D'Urtaca (RPI Petralba)




