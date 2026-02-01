Météo : lignes de transport scolaire et interurbain perturbées en Corse ce jeudi 12 février 2026

(Archives CNI)
Le service des lignes ci-après ne pourra pas être assuré pour des raisons de sécurité.
Transports interurbains
• C1 (Aiacciu / Scupetu / Portivechju)
• C1b (Figari / Bonifaziu)
Transports scolaires / Cismonte
LIGNE- ITINÉRAIRE
CO428 Lumiu - Calvi
CO429 U Mucale – Calvi
PM430 Calinzana Rte Aéroport - Pizzanotte - Ecole primaire de Calinzana
LY431 Tarazone - Calinzana
CO432 Galeria - Calvi
CL480 A Costa – Ochjatana – Belgudè - L'Isula
CL481 Muru – Nesce - Filicetu – L'Isula
CL482 Santa Riparata – L'Isula
CL483 U Spiluncatu – L'Isula
CL484 Munticellu – L'Isula
CL485 Lavatoghju – L'Isula
CL486 Lavatoghju - Avapessa – Sant'Antuninu - L'Isula
LY487 Monte Grossu - Montemaggiore - Calinzana – L'Isula
LY488 Calvi – L'Isula
CL489 Petralba – Urtaca – College de L’Isula et lycée de Balagne
CL490 EX92 Pioggiula – Olmi è Cappella – Lozari - L'Isula
CO511 Petralba - Moltifau
PM526 Urtaca - Ecole primaire de Petralba (RPI Petralba)
PM527 Petralba - Ecole primaire D'Urtaca (RPI Petralba)
Transports interurbains
• C1 (Aiacciu / Scupetu / Portivechju)
• C1b (Figari / Bonifaziu)
Transports scolaires / Cismonte
LIGNE- ITINÉRAIRE
CO428 Lumiu - Calvi
CO429 U Mucale – Calvi
PM430 Calinzana Rte Aéroport - Pizzanotte - Ecole primaire de Calinzana
LY431 Tarazone - Calinzana
CO432 Galeria - Calvi
CL480 A Costa – Ochjatana – Belgudè - L'Isula
CL481 Muru – Nesce - Filicetu – L'Isula
CL482 Santa Riparata – L'Isula
CL483 U Spiluncatu – L'Isula
CL484 Munticellu – L'Isula
CL485 Lavatoghju – L'Isula
CL486 Lavatoghju - Avapessa – Sant'Antuninu - L'Isula
LY487 Monte Grossu - Montemaggiore - Calinzana – L'Isula
LY488 Calvi – L'Isula
CL489 Petralba – Urtaca – College de L’Isula et lycée de Balagne
CL490 EX92 Pioggiula – Olmi è Cappella – Lozari - L'Isula
CO511 Petralba - Moltifau
PM526 Urtaca - Ecole primaire de Petralba (RPI Petralba)
PM527 Petralba - Ecole primaire D'Urtaca (RPI Petralba)
-
Météo et trafic aérien : Air Corsica adapte son programme du 12 février
-
Municipales - À Ville-di-Pietrabugno, le maire sortant Michel Rossi dévoile sa liste « Union et gestion pour l’avenir »
-
Conservatoire de musique Henri Tomasi d’Ajaccio : inauguration en fanfare, ouverture en sourdine
-
Le dessin de Battì : "planquez vite vos chevrettes"
-
Au CFA de Haute-Corse, une journée portes ouvertes pour découvrir métiers et formations