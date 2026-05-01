CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec… Isabelle Demoustier, propriétaire du parc de Saleccia 27/05/2026 BikingMan 2026 : la première a démarré en Corse 24/05/2026 EN IMAGES - À la cathédrale Sainte-Marie de Bastia, le temps de la confirmation 24/05/2026 7e édition Acqua è Rocca di U Cavu - Pfister et Queffurus main dans la main sur la longue 24/05/2026

Rugby féminin - Le Bouclier pour les Ponettes


GAP le Dimanche 24 Mai 2026 à 18:56

Les Ponettes opposées à la Vallée du Gapeau, battue 45-14, ont soulevé le Bouclier du championnat territorial à X comme cela avait déjà été le cas la saison passée



Rugby féminin - Le Bouclier pour les Ponettes
Les ¨Ponettes - Vallée du Gapeau 45-24 (33-5)
Stade Charles-Costa.
Arbitre: Mme Mohamdi
Pour les Ponettes: 7 essais: Borneman (3' 13' 35') Catelin (27') Paye (29') Bonneil-Scheffer (43') Crusiot (49') 5 transformations: Borneman (13' 27' 29' 40' 43')
Pour La Vallée du Gapeau: 4 essais: Casanova (10') Bontemps (53') Bastide (64') Soyer (65'). 2 transformations: Soyeux-Perello (53') Casanova (64')
 
Dominatrices tout au long de la saison, les Ponettes n'ont pas laissé filer l'opportunité de s'octroyer le Bouclier du championnat territorial à X ce dimanche sur la pelouse du stade Charles-Costa.
Les Bastiaises allaient dans l'en-but varois dès la 3e par Borneman. La réplique  des joueuses varoises intervenait sept minutes plus tard avec un essai de Casanova. Cette parité de 5-5 précédait la mise en route du rouleau compresseur des Ponettes. Avant la pause, les Bastiaises pliaient la finale. Borneman aplatissait à nouveau à la 13'. Catelin (27') puis Paye deux minutes plus tard l'imitaient. A chaque fois Borneman transformait tant et si bien qu'à la 29e Les Ponettes menaient 26 à 5. Histoire de faire bonne mesure, Borneman y allait de son troisième essai qu'elle bonifiait à la 35e. A la pause Les Ponettes viraient en tête 33 à 5 et avaient bien plus qu'une main sur le trophée.

A la reprise, le scénario était identique Bonneil-Scheffer (43') et Crusiot (49') touchaient en Terre Promise. La note devenait lourde 45 à 5. Tout en gestion Les Ponettes levaient le pied laissant à leurs adversaires l'initiative du jeu. En fin de rencontre, les essais de Bontemps (53' ) de Bastide (64') et celui de Soyer (65') permettaient aux Varoises de concéder une défaite un peu plus honorable, mais au coup de sifflet final, c'étaient bien Les Ponettes qui soulevaient le Bouclier comme cela avait déjà été le cas la saison passée





CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos