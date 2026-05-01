Rugby féminin - Le Bouclier pour les Ponettes

Les ¨Ponettes - Vallée du Gapeau 45-24 (33-5)

Stade Charles-Costa.

Arbitre: Mme Mohamdi

Pour les Ponettes: 7 essais: Borneman (3' 13' 35') Catelin (27') Paye (29') Bonneil-Scheffer (43') Crusiot (49') 5 transformations: Borneman (13' 27' 29' 40' 43')

Dominatrices tout au long de la saison, les Ponettes n'ont pas laissé filer l'opportunité de s'octroyer le Bouclier du championnat territorial à X ce dimanche sur la pelouse du stade Charles-Costa.

Les Bastiaises allaient dans l'en-but varois dès la 3e par Borneman. La réplique des joueuses varoises intervenait sept minutes plus tard avec un essai de Casanova. Cette parité de 5-5 précédait la mise en route du rouleau compresseur des Ponettes. Avant la pause, les Bastiaises pliaient la finale. Borneman aplatissait à nouveau à la 13'. Catelin (27') puis Paye deux minutes plus tard l'imitaient. A chaque fois Borneman transformait tant et si bien qu'à la 29e Les Ponettes menaient 26 à 5. Histoire de faire bonne mesure, Borneman y allait de son troisième essai qu'elle bonifiait à la 35e. A la pause Les Ponettes viraient en tête 33 à 5 et avaient bien plus qu'une main sur le trophée.



A la reprise, le scénario était identique Bonneil-Scheffer (43') et Crusiot (49') touchaient en Terre Promise. La note devenait lourde 45 à 5. Tout en gestion Les Ponettes levaient le pied laissant à leurs adversaires l'initiative du jeu. En fin de rencontre, les essais de Bontemps (53' ) de Bastide (64') et celui de Soyer (65') permettaient aux Varoises de concéder une défaite un peu plus honorable, mais au coup de sifflet final, c'étaient bien Les Ponettes qui soulevaient le Bouclier comme cela avait déjà été le cas la saison passée