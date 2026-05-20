« Le sort des juifs en Corse pendant l’occupation », thème du 11e colloque de l’ANACR 2B

Le vendredi 22 mai de 14h à 18h au lycée Giocante de Casabianca à Bastia aura lieu le 11e colloque de l’ANACR 2B (Association Nationale des Anciens Combattants et Amis de la Résistance).



Une rencontre qui sera placée sous le thème : « Le sort des juifs en Corse pendant l’occupation »

Présentation de Jean-Dominique Beretti, professeur d’histoire.

Intervenants et conférenciers : Dominique Maestrati, réalisateur et producteur et Olivier Jacques, docteur en histoire.

Lecture et commentaire du témoignage de Jacob Ninio (représentant de la communauté israélite de Bastia et de la région corse) par Sixte Ugolini

Modérateur : Pascal Rossi, président de l’ANACR 2B



Débat à 17h30.

Entrée libre.