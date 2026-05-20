Bastia : Conférence de la Dante Alighieri sur Gênes

« Olivier Gaudin est maître de conférences à l’École de la nature et du paysage à Blois, et chercheur au laboratoire Architectures, ambiances, urbanités de Grenoble. Ses travaux portent sur la philosophie pragmatiste, les études urbaines, le cinéma et l’histoire culturelle des paysages » nous apprend Marie-Alexandra Colombani, responsable de la Dante à Bastia. Elle organise une nouvelle conférence ce jeudi 21 miai à 18 heures à l'auditorium du musée.
Olivier Gaudin emmènera le public à la découverte de Gênes qui incarne depuis un millénaire une histoire urbaine singulière. « Ses particularités apparaissent dans ses paysages contemporains, marqués par l’âge industriel mais aussi par d’importants héritages médiévaux et Renaissants. À un siècle du lancement du plan d’urbanisme de la Grande Gênes par le régime fasciste en 1926, cette conférence s’attachera à décrire les formes surprenantes de la ville portuaire, son architecture, ses contrastes, sa beauté » commente MA Colombani.
La conférence sera suivie le jeudi 28 mai, à 18h30 d’une projection au cinéma Le Studio à Bastia, du documentaire « Gente di Roma di Ettore Scola» en partenariat avec le Ciné-Club. Du travail à la famille, des dialectes aux modes vestimentaires, de la cuisine aux loisirs, des romains de souche aux immigrés extra-communautaires, Ettore Scola propose de feuilleter un album d’illustrations avec le talent d’observateur et le ton caustique qui caractérisent son style. Cette séance s’adresse aussi bien aux adhérents qu’au tout public.
Olivier Gaudin emmènera le public à la découverte de Gênes qui incarne depuis un millénaire une histoire urbaine singulière. « Ses particularités apparaissent dans ses paysages contemporains, marqués par l’âge industriel mais aussi par d’importants héritages médiévaux et Renaissants. À un siècle du lancement du plan d’urbanisme de la Grande Gênes par le régime fasciste en 1926, cette conférence s’attachera à décrire les formes surprenantes de la ville portuaire, son architecture, ses contrastes, sa beauté » commente MA Colombani.
La conférence sera suivie le jeudi 28 mai, à 18h30 d’une projection au cinéma Le Studio à Bastia, du documentaire « Gente di Roma di Ettore Scola» en partenariat avec le Ciné-Club. Du travail à la famille, des dialectes aux modes vestimentaires, de la cuisine aux loisirs, des romains de souche aux immigrés extra-communautaires, Ettore Scola propose de feuilleter un album d’illustrations avec le talent d’observateur et le ton caustique qui caractérisent son style. Cette séance s’adresse aussi bien aux adhérents qu’au tout public.
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