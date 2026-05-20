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Bastia : Conférence de la Dante Alighieri sur Gênes


Philippe Jammes le Mercredi 20 Mai 2026 à 15:27

Ce jeudi 21 mai à 18h00 à l’auditorium du musée la Dante Alighieri, comité de Bastia, propose une conférence sur la ville de Gênes avec comme intervenant Olivier Gaudin.




« Olivier Gaudin est maître de conférences à l’École de la nature et du paysage  à Blois, et chercheur au laboratoire Architectures, ambiances, urbanités de Grenoble. Ses travaux portent sur la philosophie pragmatiste, les études urbaines, le cinéma et l’histoire culturelle des paysages » nous apprend Marie-Alexandra Colombani, responsable de la Dante à Bastia.  Elle organise une nouvelle conférence ce jeudi 21 miai à 18 heures à l'auditorium du musée.

Olivier Gaudin emmènera le public à la découverte de Gênes qui incarne depuis un millénaire une histoire urbaine singulière. « Ses particularités apparaissent dans ses paysages contemporains, marqués par l’âge industriel mais aussi par d’importants héritages médiévaux et Renaissants. À un siècle du lancement du plan d’urbanisme de la Grande Gênes par le régime fasciste en 1926, cette conférence s’attachera à décrire les formes surprenantes de la ville portuaire, son architecture, ses contrastes, sa beauté » commente MA Colombani.


La conférence sera suivie le jeudi 28 mai, à 18h30 d’une projection au cinéma Le Studio à Bastia, du documentaire « Gente di Roma di Ettore Scola» en partenariat avec le Ciné-Club. Du travail à la famille, des dialectes aux modes vestimentaires, de la cui­sine aux loisirs, des romains de sou­che aux immigrés extra-communau­taires, Ettore Scola propose de feuilleter un album d’illustrations avec le talent d’observateur et le ton caustique qui caractérisent son style. Cette séance s’adresse aussi bien aux adhérents qu’au tout public
 




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