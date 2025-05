La Dante Alighieri de Bastia clôture sa saison par une série d’événements culturels gratuits

Fondée en 1933, l’association bastiaise Dante Alighieri figure parmi les doyennes du paysage associatif insulaire. Affiliée à la société culturelle italienne du même nom, créée à Rome en 1889, elle poursuit une mission : faire rayonner la langue et la culture italiennes et resserrer les liens entre la France et l’Italie.



Aujourd’hui, la Dante bastiaise rassemble plus de 200 adhérents, « de Bastia, de Corse et d’ailleurs », précise sa présidente, Marie-Alexandra Colombani, professeure d’italien, élue à la tête de l’association en 2023. Trois axes structurent les activités proposées tout au long de l’année : des conférences et visites culturelles, des cours d’italien hebdomadaires dispensés à la Maison des associations de Bastia, et deux voyages par an.



Pour clore sa saison, l’association propose, en ce mois de mai, un programme exceptionnel de cinq rendez-vous culturels gratuits, en partenariat avec la Ville de Bastia. Le premier temps fort se tiendra ce jeudi 15 mai à 18h au Musée de Bastia. L’historien Hervé Brunon, spécialiste reconnu des jardins et du paysage, directeur de recherche au CNRS et directeur adjoint du Centre André Chastel, y donnera une conférence intitulée Les jardins d’Italie. « Il nous proposera un voyage imaginaire, de Pline le Jeune à Pietro Porcinai, grande figure du paysagisme moderne », explique Marie-Alexandra Colombani.



Le samedi 24 mai, la cathédrale Sainte-Marie de Bastia accueillera un concert lyrique en hommage à Puccini, initialement prévu pour le centenaire de sa disparition en 2024. « Ce concert a été reporté en raison de la disponibilité des artistes, mais il s’annonce comme un grand moment », souligne la présidente. Le programme, préparé par les membres Chantal Ambrosi et Bernard Boulangeot, offrira un panorama du vérisme musical italien, avec des œuvres de Puccini, mais aussi de Mascagni, Leoncavallo et Giordano. Le tout sera présenté par le musicologue Fulvio Venturi, et interprété par la soprano Maryline Leonetti, le baryton Antoine Maestracci, le ténor Davide Piaggio et le pianiste Gianni Cigna.



Le lundi 26 mai à 18h, l’amphithéâtre du lycée Giocante de Casabianca accueillera une conférence d’Oreste Sacchelli, professeur émérite à l’université de Lorraine, sur L’émigration italienne à travers le cinéma. Un regard analytique nourri de trois œuvres majeures : L’Emigrante de Febo Mari (1915), Passaporto rosso de Guido Brignonne (1936) et Emigrantesd’Aldo Fabrizi (1948).



Le lendemain, mardi 27 mai à 18h30, dans la continuité de cette conférence, le public pourra assister à la projection du film Mimì metallurgico ferito nell’onore de Lina Wertmüller au cinéma Le Studio. « Ce film raconte l’histoire d’Italiens du sud qui migrent vers le nord à la recherche d’un avenir meilleur », commente Marie-Alexandra Colombani.



Dernier rendez-vous culturel de la saison : le mercredi 5 juin à 18h au Musée de Bastia, avec une conférence de l’historien Gilles Bertrand, professeur à l’université de Grenoble, intitulée Le voyage en Italie et l’expérience du Grand Tour, XVIIe–XIXe siècles. Il y évoquera cette pratique éducative qui a marqué des générations de jeunes aristocrates européens, venus parfaire leur formation culturelle en Italie.



La saison 2024–2025 s’achèvera le 9 juin par un voyage des adhérents sur les rives des lacs Majeur et de Côme. Quant à la rentrée, elle est déjà en préparation. « Nous reprendrons nos activités en octobre, avec un nouveau cycle de conférences et de concerts, autour d’un autre thème que celui des voyages », annonce la présidente de l’association.