Grève des bus ajacciens : un protocole d’accord signé après 21 jours de conflit

Après trois semaines de grève, le conflit social qui paralysait le réseau Muvistrada semble toucher à sa fin. La Communauté d’agglomération du Pays ajaccien (CAPA) annonce en effet avoir signé un protocole d’accord avec les partenaires sociaux, mettant un terme à 21 jours de mobilisation des chauffeurs de bus.
Lancée le 2 décembre dernier à l’appel du STC, puis rejointe par la CGT et Force ouvrière, cette grève avait entraîné l’arrêt quasi total des transports publics urbains assurés par la SPL Muvistrada. Pour rappel, ce conflit s’articuler autour de la dénonciation par la CAPA des accords d’entreprise qui aura comme effet l’application de la convention collective nationale à compter du 27 décembre, et donc la perte de certains avantages pour les salariés de la SPL Muvitarra. Un point de crispation majeur pour les organisations syndicales, qui dénonçaient une remise en cause des acquis sociaux.
Dans un communiqué diffusé ce lundi soir, la CAPA indique qu’ « à l’issue des nombreux échanges intervenus ces derniers jours, les conditions d’une reprise du travail sont désormais acquises ». « La CAPA et la Direction de la SPL se félicitent de cette fin de conflit, dans l’intérêt des usagers des transports urbains ainsi que pour l’activité économique, fortement impactée par ce mouvement social », ajoute la communauté d’agglomération, actionnaire majoritaire de la SPL Muvitarra.
Cette signature intervient dans un climat resté tendu jusqu’aux dernières heures. Dans la nuit dernière, la CAPA avait en effet fait déposer des blocs de béton devant le dépôt du Vazzio. Une initiative qu’elle avait expliqué dans la matinée comme visant à « empêcher toute action d’ampleur en vue d’entraver la circulation durant les fêtes de Noël ».
Une décision vivement critiquée par le STC qui avait dénoncé pour sa part une pratique disproportionnée, rappelant qu’« un service minimum était prévu ce lundi matin ».
Avec la signature de ce protocole d’accord, la reprise progressive du service est désormais attendue, mettant fin à plusieurs semaines de perturbations pour les usagers du réseau ajaccien, à l’approche des fêtes de fin d’année. Vendredi dernier, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Corse avait alerté sur les conséquences du conflit qui « atteignent, et même dépassent déjà, le seuil de soutenabilité pour le tissu commercial de la Ville, déjà fortement impacté par la conjoncture et les effets de contraction majeurs, tant de la baisse du pouvoir d’achat, que de l’évasion liée au commerce numérique ».
