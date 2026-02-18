U tempu in Corsica
La rédaction le Mercredi 18 Février 2026 à 07:00
Le soleil s’imposera sur la façade orientale et le nord de l’île tout au long de la journée de ce mercredi, alors que le ciel sera plus nuageux sur la côte ouest. De légères averses pourraient même toucher la baie d’Ajaccio dans l’après-midi. De leur côté, mes températures resteront printanières, avec jusqu’à 15°C prévus à Porto-Vecchio et Aleria.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo
(Photo : Françoise Geronimi)