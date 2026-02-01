Un homme mis en examen dans l'enquête sur l'assassinat d'Angel Luis Hernandez à Ajaccio

Arrêté la semaine précédente par la division de la criminalité organisée et spécialisée (Dcos, ancienne PJ) de la police nationale, Felix Antonietti, 64 ans, a été présenté lundi à un juge d'instruction de la Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Marseille et mis en examen pour "complicité d’assassinat en bande organisée" et "participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime", a précisé le parquet de Marseille, ajoutant qu'il avait été placé sous contrôle judiciaire.



Angel Luis Hernandez Batista, 49 ans, a été assassiné par deux hommes postés en bas de chez lui. "Surnommé +le Cubain+", il avait été "victime de plusieurs tirs d'arme à feu sur la voie publique au niveau d’une résidence des Sanguinaires alors qu’il rentrait au guidon d’un scooter" tard le soir, avait détaillé en juillet 2024 le procureur de la République d'Ajaccio Nicolas Septe.



Né le 12 novembre 1974 à Cuba, M. Hernandez Batista avait monté une entreprise de traiteur en Corse en 2015, fermée en 2023 au moment où il avait été condamné pour trafic de stupéfiants, avait précisé une source proche du dossier.



"La victime avait bénéficié depuis peu d'un aménagement de peine de type libération conditionnelle", avait indiqué le procureur.



"Le pas de tir surplombait la route qui menait la victime à son domicile et ne laissait aucun doute sur la préparation de l’homicide et le fait qu’il était très vraisemblablement attendu par ses agresseurs", avait-il ajouté.



"Des témoins faisaient état de la présence de deux individus cagoulés prenant ensuite la fuite dans un véhicule" qui a été "retrouvé calciné peu de temps après au niveau du cimetière marin" non loin, avait précisé le procureur.



"Le mode opératoire de cet assassinat orientait les enquêteurs sur une action signée par le grand banditisme",avait conclu le procureur.