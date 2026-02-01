Municipales 2026 : le fil de la campagne

Ajaccio - La Gauche Unie : A Voci di u Populu inaugure sa permanence de campagne
La liste La Gauche Unie : A Voci di u Populu, conduite par Charlotte Cesari, inaugure sa permanence de campagne ce mardi à 18 heures au 43 cours Napoléon à Ajaccio.
Ajaccio - Stintu Aiaccinu
La liste Stintu Aiaccinu, conduite par Pascal Zagnoli, organise une réunion publique à l'école Pasquale Paoli, quartier des Cannes, ce mardi à partir de 18H30.
-
Un homme mis en examen dans l'enquête sur l'assassinat d'Angel Luis Hernandez à Ajaccio
-
Vescovato en lice pour devenir le « Village préféré des Français » en 2026
-
Un septuagénaire mis en examen après la découverte d'une cache d'armes dans sa cave à Propriano
-
Ajaccio : Deuxième transport nocturne pour les moteurs de la future centrale du Ricanto
-
Patrimonio Paradise : La soirée off de l’excellence corse à Paris autour du Salon de l’agriculture