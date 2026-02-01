CorseNetInfos
La rédaction le Mardi 17 Février 2026 à 13:25

Cette rubrique est entièrement dédiée à ce scrutin. Nos lecteurs y trouveront toutes nos informations et l’ensemble de nos articles consacrés à la prochaine consultation : enjeux locaux, candidats, programmes, calendrier électoral, campagne et résultats. Un espace pensé pour suivre, comprendre et décrypter les municipales, commune par commune.



Municipales 2026 : le fil de la campagne

Ajaccio - La Gauche Unie : A Voci di u Populu inaugure sa permanence de campagne

La liste La Gauche Unie : A Voci di u Populu, conduite par Charlotte Cesari, inaugure sa permanence de campagne ce mardi à 18 heures au 43 cours Napoléon à Ajaccio.

