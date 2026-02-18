A màghjina - Mela di Tallà sottu à l'arcubalenu
La rédaction le Mercredi 18 Février 2026 à 07:05
Au cœur de l'Alta Rocca, un arc-en-ciel apparu avant le coucher du soleil à Mela de Tallano a attiré l’œil de Patrick Nicolaï. "À l'embranchement de la route de Cucuruzzu, un fin rideau de pluie, et une éclaircie brillante, m'ont incité à continuer mon trajet menant vers ce cliché. La vue sur le hameau de Santa Lucia di Tallà, est ici captée dans la magie d'un instant rare et fugace...", indique-t-il.
Si, comme Patrick Nicolaï, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.
(Photo : Patrick Nicolaï)