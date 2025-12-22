Risques de crues : l'aval du Tavignanu placé en vigilance orange

La vigilance reste de mise en Haute-Corse. La préfecture annonce ce lundi soir la prolongation de la vigilance jaune « situation météo à surveiller » pour le risque pluie-inondations jusqu’au mardi 23 décembre 2025 à 6 heures a minima sur l’ensemble du département, dans un contexte de précipitations persistantes et de sols déjà saturés.



En revanche, la situation est jugée plus préoccupante autour du Tavignanu. L’aval du fleuve, de Corte à Aleria, a été placé en vigilance orange, en raison d’un « risque de crue génératrice de débordements importants susceptibles d’avoir un impact significatif sur la vie collective et la sécurité des biens et des personnes », précise la préfecture de Haute-Corse.



Sur le terrain, les conséquences de cet épisode météorologique restent toutefois limitées pour le moment. Au cours de la journée, le Service d’incendie et de secours de la Haute-Corse indique en effet avoir réalisé « une dizaine d’interventions sur les axes routiers liées aux conditions météorologiques », dans le secteur de Corte. Les secours sont également intervenus « pour quelques inondations dans des caves ainsi que dans la réserve d’un commerce ».



Face à cette situation, la préfecture de la Haute-Corse appelle la population à la plus grande vigilance. Il est notamment demandé de « ne pas s’engager, à pied ou en voiture, sur une voie immergée », de «respecter les déviations mises en place » et de « ne pas s’abriter sous les arbres ». Les autorités recommandent également de « respecter les consignes données par les services de sécurité », d’« éviter les promenades en forêt et les sorties en montagne » et, dans les zones inondables, de « mettre hors d’eau le mobilier et surveiller la montée des eaux », et surtout de « ne pas se promener le long des berges de rivières situées à l’aval de barrages ».

