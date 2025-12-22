CorseNetInfos
Les brèves

City Trail - Portivechju à Corri Corri ce samedi  22/12/2025

City Trail - Portivechju à Corri Corri ce samedi
Les amateurs de City Trail ont rendez-vous ce samedi à Porto-Vecchio dans le cadre de la course Portivechju A Corri Corri organisée conjointement par la Ville et le club de  l'ASPV Athlétisme. Les plus jeunes seront les premiers à pied d'œuvre, dès 17 heures, avec une série de courses concernant les éveils athlétiques, les poussins et les benjamins, avant le coup d'envoi à 19h30 du City des grands sur une distance légèrement supérieure à 8 kilomètres. Un parcours à la fois roulant et technique qui rencontre à chaque fois une belle adhésion en termes de fréquentation. Les minimes et les marcheurs, sur une distance de 4 kilomètres, participeront également à cette clôture de l'année 2025 baskets au pied. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait les engagements s'effectuent toujours sur  sportsnconnect.com  

