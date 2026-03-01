Municipales. Devant près de 700 personnes, Jean-Paul Carrolaggi et sa liste Aiacciu Vivu mènent l'offensive contre la majorité sortante

C’est un meeting fleuve que Jean-Paul Carrolaggi et ses colistiers ont livré pendant près de deux heures ce jeudi soir. À trois jours du premier tour des municipales, la liste Aiacciu Vivu avait donné rendez-vous à ses soutiens à l’auditorium du palais des Congrès pour ce qui s’est voulu une démonstration de force devant une salle archi-comble, où beaucoup ont dû rester debout dans les travées. Si bien que la liste d’union nationaliste estimera que ce sont près de 700 personnes qui ont tenu à être présentes pour cette grand-messe de fin de campagne qui s’est déroulée dans une ambiance survoltée et rythmée par les musiques choisies par les intervenants qui ont résonné dans l’auditorium, noyé sous une nuée de bandere, entre chaque prise de parole.





« Nous ne sommes pas un espoir, nous sommes la solution »



Premier à ouvrir les hostilités, Jean-André Miniconi, qui guidait sa propre liste en 2020, et qui a cette fois choisi d’adhérer à la liste d’union nationaliste où il figure en 9e position, a immédiatement donné le ton. «Ajaccio se lève. Les quartiers se lèvent et la mairie commence à trembler », a lancé le chef d’entreprise avant de se lancer dans un réquisitoire acerbe contre le bilan de la majorité sortante. « Notre ville mérite plus. Regardez notre centre-ville : le soir à 18 heures on se croirait en plein Covid. Les commerces ferment. On ne peut plus se garer. Dans le même temps, on fait un téléphérique dont personne ne voulait, qui part de nulle part pour aller nulle part. C’est la politique du gadget. Il restera comme le mémorial de l’incompétence », siffle-t-il, « Et puis, on ne peut plus se loger. Dans toutes les villes on a régulé les Airbnb. Ici, on a juste fait un petit encart dans un programme. Mais ils ont aussi eu une autre idée de génie : faire la métropole ! Ils ne savent pas gérer une ville à 75 000 habitants, mais ils vont faire une ville à 100 000. Cela représente 8000 logements. Vous voyez cela à Ajaccio ? Ce n’est pas sérieux ! ». En parallèle, le conseiller municipal d’opposition promet qu’Aiacciu Vivu entend « s’occuper des Ajacciens ». « Imaginez une ville où on peut circuler où on peut se garer, où on peut rentrer en tram, avec des navettes électriques qui vont tout desservir, imaginez un centre-ville piéton, des crèches, des jeunes parents qui pourront habiter et travailler en ville car nous allons faire revivre l’économie. Nous voulons faire renaître u spiritu aiaccinu», dessine-t-il en lançant : « Cette élection n’est pas une alternance. C’est la fin d’un système claniste, et nous sommes le seul rempart. Nous ne sommes pas un espoir, nous sommes la solution. Le changement est possible mais seulement si tout le monde se rassemble. Voter pour une liste qui ne peut pas gagner c’est aider ceux qui sont déjà au pouvoir ».



Derrière lui, Mattea Bonnafoux appellera à « construire ensemble un Ajaccio plus fort, plus juste et prête pour le futur ». Si pour ce faire les défis sont « nombreux », la conseillère bancaire de 23 ans soulignera que l’accès au logement fait figure de grande priorité tant « le parcours vers la première acquisition de plus en plus décourageant » pour les jeunes Ajacciens et « se projeter dans l’avenir devient un véritable défi pour une génération entière ». « Nous voulons nous battre pour que chacun puisse trouver sa place et se loger à Ajaccio », martèlera-t-elle. « Nous voulons lutter contre la spéculation, la dépossession afin de garantir au. Ajacciens le droit de vivre dans leur ville. Nous voulons mettre en place une régulation des meublés de tourisme pour qu’Ajaccio reste une ville où l’on vit, pas seulement ou l’on passe. Nous voulons réguler l’arrivée massive de personnes fortunées venues de l’extérieure qui accaparent les biens pour en faire des meublés de tourisme. Nous voulons mettre en place le statut de résident, le Bail réel solidaire et mobiliser les dispositifs de la loi Le Meur », détaillera-t-elle en sifflant : « Toutes ces solutions les sortants ont choisir de ne pas les mettre en place. Ils auraient pu le faire, ils auraient dû le faire. Nous, nous le ferons ».



« Redonner confiance aux Ajacciens »



Dans la même ligne, Luc Bernadini, 5e de la liste, continuera à tirer à boulets rouges sur la majorité sortante. « On nous parle sans arrêt d'insécurité. Mais la vraie insécurité, c'est le dérèglement d'une société provoquée par une invasion sociale culturelle, économique. La vraie insécurité, c'est celle d'un jeune couple ajaccien qui ne peut plus acheter un logement parce que des petites surfaces sont transformées en meublé touristiques parce qu'une une économie spéculative du bâti ne profite qu'à quelques-uns. La vraie insécurité, c'est celle du commerçant qui ferme boutique parce que certains ont décidé de vampiriser l'économie entière d'une ville. La vraie insécurité, c'est celle du chantage au travail, celle de la perte de confiance en l'élu, l'élu qui oublie qu'il est le porte-voix du peuple et qui finit par servir des intérêts personnels. Voilà la vraie insécurité », fustigera-t-il en assurant qu’Aiacciu Vivu veut pour sa part « redonner confiance aux Ajacciens sur la base d’un programme ambitieux, courageux, et révolutionnaire pour notre ville ».

