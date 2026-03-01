CorseNetInfos
Haute-Corse : deux accidents de la circulation à Furiani et Erbajolo, trois blessés légers


La rédaction le Jeudi 12 Mars 2026 à 19:29

Deux accidents de la circulation se sont produits ce jeudi en Haute-Corse, à Furiani puis à Erbajolo, faisant au total trois blessés en urgence relative.



Le premier accident est survenu peu après 8 heures sur la commune de Furiani, sur la RD 14, avant le rond-point du Cosec. Deux véhicules légers ont été impliqués dans la collision. Une personne, légèrement blessée, a été prise en charge par les sapeurs-pompiers de Bastia avant d’être évacuée vers le centre hospitalier de Bastia.
Le second accident s’est produit peu après 13 heures sur la commune d’Erbajolo. Deux véhicules sont entrés en collision frontale. Les deux conducteurs ont été blessés et transportés en urgence relative vers le centre hospitalier de Corte par les pompiers de Corte.
Pour cette intervention, les secours ont engagé deux VSAV, un moyen de balisage ainsi qu’un véhicule de commandement du CIS Corte.




