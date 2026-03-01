Débat à l'Adecec de Cervioni - "Identité, identitarisme : quel (s) choix pour la Corse ?"

L’Adecec invite au débat ce samedi 7 mars à 17 heures, dans la salle du premier étage de la maison communale de Cervioni. Autour de l’invité, Pasquale Ottavi, il sera question d’identité, identitarisme : quel (s) choix pour la Corse ?



"La Corse se trouve, depuis le début du XXe siècle, en situation de conflit identitaire. Ce conflit relève de l’histoire : occulté, il demeure finalement assez mal connu, pour ne pas dire tabou. La question de l’identité s’y pose donc de façon plus que significative. Mais elle ouvre aussi un champ de réflexion complexe. Pour poser le débat, il importera donc de distinguer l’identité individuelle de l’identité collective." P. Ottavi