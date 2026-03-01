50 ans d’engagement : les femmes sapeurs-pompiers à l’honneur en Corse-du-Sud

Engagée en 2009, Gabrielle Jouvenelle-Mufraggi, aujourd’hui cheffe de centre adjointe du CODIS, observe, elle aussi, une évolution tangible. « En seize ans, j’ai vu un vrai changement. » Mais les stéréotypes persistent. « Il existe encore des commentaires machistes, des idées reçues sur la force physique ou l’autorité. Pas seulement chez les pompiers, d’ailleurs. »



Pour elle, la règle est simple : « La place d’une femme sur un engin de secours se gagne par ses compétences, pas par son genre. » La rigueur, insiste-t-elle, doit être la même pour tous. « Le métier de sapeur-pompier est collectif. »



Entre caserne et vie de famille



L’engagement ne s’arrête pas aux portes de la caserne. Aurélie Ponzevera évoque avec sincérité la conciliation entre maternité et gardes. Sa fille de six ans et demi a grandi avec l’uniforme. « Je vois la fierté dans ses yeux quand elle dit : “Ma mère, elle éteint les feux” », sourit-elle.



Mais l’équilibre demande une organisation sans faille. « Prendre des gardes avec un enfant en bas âge suppose un engagement total », concède la jeune femme. Elle admet aussi avoir repoussé son projet de maternité. « Puis il faut revenir, retrouver le rythme. Je me suis absentée un an, mais j’ai toujours gardé l’objectif de revenir prête. »



Un combat encore en mouvement



Certaines se souviennent aussi des barrières institutionnelles. Antoinette Lucchinacci, recrutée en 1993 comme agent administratif avant de devenir volontaire, raconte : « On ne m’a pas laissée passer certaines formations, comme le permis poids lourds, parce que j’étais une femme. »



Des obstacles d’hier aux adaptations d’aujourd’hui, les progrès sont indéniables. Mais toutes s’accordent : rien n’a été offert. Chaque avancée a été conquise.



Cinquante ans après l’ouverture officielle du métier aux femmes, les pompières de Corse-du-Sud ne revendiquent pas un statut particulier. Elles revendiquent simplement leur place. Une place gagnée à la force du travail, de la compétence et d’un engagement intact au service des autres. Et dans les casernes, leur présence ne relève plus de l’exception : elle s’impose comme une évidence.

