À Bastia, les étudiants en BTS Tourisme à la rencontre des professionnels de l’UMIH

Présenter les réalités du secteur de l’hôtellerie-restauration et ses perspectives d’emploi à des étudiants en BTS Tourisme : c’est l’objectif de l’événement qui s’est déroulé ce jeudi après-midi au sein du lycée Giocante de Casabianca, à Bastia. Organisé par la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse (DDETSPP), en partenariat avec l’Éducation nationale et l’Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH), cet événement s’inscrit dans le cadre du plan Destination France et la Semaine des métiers du tourisme. Organisée dans toute la France pour la quatrième année, cette semaine vise à faire découvrir au grand public, et notamment les étudiants et demandeurs d’emploi, « la grande diversité des professions et formations dans ce secteur, ainsi que les opportunités de carrière ».
Pendant près de deux heures, une trentaine d’étudiants en première et deuxième année de BTS Tourisme ont pu rencontrer trois professionnels de l'hôtellerie-restauration venus leur parler de leurs métiers et de leurs spécificités. « L’objectif, c’était de commencer à les rencontrer pour comprendre réellement ce qu'ils faisaient, ce qu'ils attendaient de nos métiers, et commencer à mettre en place un partenariat », explique Karina Goffi, présidente de l’UMIH. « On a rencontré de très belles personnes, des jeunes motivés, dynamiques. On est surpris du fait qu'ils s'expatrient beaucoup, qu'ils ont la facilité des langues, et je pense qu'ils sont prêts à nous transmettre des choses, à nous aider. »
L’objectif de l’événement était aussi d’aborder, avec les étudiants, les opportunités professionnelles disponibles sur l’île. « On a une élève qui a étudié l’allemand, et je l’ai sentie timide et même gênée de parler cette langue, alors que pour nous, c'est presque la denrée rare sur l'île. On a une grosse partie de notre île qui travaille avec un marché allemand, et on se retrouve confrontés à un manque de guides, de réceptionnistes ou de personnel, même en restauration, parlant un allemand courant. C’est pour ça qu’on a expliqué que quand on parle une langue aussi rare que ça, ça se paye aussi dans nos établissements. »
Pour les professeurs, cet événement avait pour but de montrer aux étudiants « la réalité des métiers dans le tourisme en Corse ». « Ils connaissent déjà le terrain parce qu'ils font des stages, et c'est vrai qu'ils sont à un moment dans la formation, à un âge où il y a une attirance pour l'étranger, une envie de voyage et de découverte, mais je pense que c'est très formateur pour ensuite mieux revenir », indique William Bracconi, coordonnateur de la formation BTS Tourisme et professeur principal. « Aujourd’hui, on va engager un partenariat avec l’UMIH, et c'est essentiel parce qu'on a des liens avec de nombreux professionnels, des institutionnels en Corse, en France en général, et dans le monde entier, mais on n'a jamais assez de contacts, de liens avec le terrain. On compte bien conventionner avec l'UMIH et si on peut même en amont favoriser la découverte de lieux de stage pour nos étudiants, on est toujours preneurs, évidemment. »
