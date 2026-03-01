À Bastia, les étudiants en BTS Tourisme à la rencontre des professionnels de l’UMIH

(Photos Gérard Baldocchi)

départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse (DDETSPP), en partenariat avec l’Éducation nationale et l’Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH), cet événement s’inscrit dans le cadre du plan Destination France et la Semaine des métiers du tourisme. Organisée dans toute la France pour la quatrième année, cette semaine vise à faire découvrir au grand public

Présenter les réalités du secteur de l’hôtellerie-restauration et ses perspectives d’emploi à des étudiants en BTS Tourisme : c’est l’objectif de l’événement qui s’est déroulé ce jeudi après-midi au sein du lycée Giocante de Casabianca, à Bastia. Organisé par la Direction, et notamment les étudiants et demandeurs d’emploi, « la grande diversité des professions et formations dans ce secteur, ainsi que les opportunités de carrière ».Pendant près de deux heures, une trentaine d’étudiants en première et deuxième année de BTS Tourisme ont pu rencontrer trois professionnels de l'hôtellerie-restauration venus leur parler de leurs métiers et de leurs spécificités. « L’objectif, c’était de commencer à les rencontrer pour comprendre réellement ce qu'ils faisaient, ce qu'ils attendaient de nos métiers, et commencer à mettre en place un partenariat », explique Karina Goffi, présidente de l’UMIH. « On a rencontré de très belles personnes, des jeunes motivés, dynamiques. On est surpris du fait qu'ils s'expatrient beaucoup, qu'ils ont la facilité des langues, et je pense qu'ils sont prêts à nous transmettre des choses, à nous aider. »