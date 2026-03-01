Teatru Sant’Anghjuli di Bastia « Nous n'attendons Personne (Veghja) » de Misandra Fondacci

Misandra Fondacci est tombée très tôt dans le monde théâtral. Ado, élève du lycée Giocante-de-Casabianca à Bastia elle participait aux ateliers « Théâtre Mouvement Musique » chers à Catherine Graziani (Théâtre Alibi) puis dans la continuité au sein du Groupe Divirsioni. Elle poursuivra sa passion et sa formation théâtrale (et universitaire) à Paris.



De son gout pour l’écriture, nait il y a quelques années ce « Nous n'attendons Personne (Veghja) ». Elle y est auteur, metteur en scène et comédienne. « La première version était uniquement en français mais Catherine Graziani m’a encouragée à en faire une pièce bilingue lors d’une lecture spectacle. Cette pièce est le premier projet de notre compagnie ». Sur scène, aux côtés de l’auteure, de jeunes artistes bourrés de talent : Alizée Pinelli, Sampiero Medori, Annabelle Coti et Pierrick Tonelli.



Synopsis

« La mère vient de mourir. Emmanuel, le fils aîné, rejoint sa sœur Paola accompagné de son épouse, Andrée, pour la veillée. Paola n’a jamais quitté le village et la maison familiale, elle a veillé sur leur père d’abord, leur mère ensuite, jusqu’à la fin. Emmanuel, lui, est parti mener la vie qu’on attendait de lui, à la ville. Le frère et la sœur se réunissent peut-être pour la dernière fois dans la maison qui les a vus grandir, la veille de l’enterrement. Quand Pacôme, l’autre frère, le plus jeune, « l’enfant paria, » arrive pour, lui aussi, veiller le corps de la défunte et lui faire un dernier adieu, les langues se délient et les émotions enfouies surgissent, soudain exacerbées ».



Un spectacle poignant, un drame qui plonge le public dans un univers riche en émotions et en réflexions en explorant les thèmes de la famille, de la perte et de la communication.

Jeudi 12, vendredi 13 et samedi 14 mars à 18h30 au Teatru Sant’Anghjuli à Bastia



