Mario Grazi le Jeudi 12 Mars 2026 à 09:48

Depuis ce mercredi 14 heures, une partie de la ville de Corte est bouclée pour la seconde reconstitution du meurtre de Barthélémy Casanova, survenu dans la nuit du 27 au 28 janvier 2020 dans une discothèque de la ville. Le dispositif s’est alourdi ce jeudi matin où même la circulation à pied y est totalement interdite.



Corte - Une partie de la ville totalement bouclée pour la reconstitution du meurtre de Barthélémy Casanova
Corte, et la Corse n’ont pas oublié cette nuit du 27 au 28 janvier 2020 qui coûta la vie à Barthélémy Casanova, 39 ans, assassiné au petit matin dans une discothèque de la ville, l’An 2000. Evacué par les sapeurs-pompiers de Corte, la victime avait été d’un tir d’arme dans la nuque. Homme discret, courtois, unanimement apprécié et connu de la population pour sa gentillesse, il gérait l’hôtel de famille Le Sampiero Corso. Il était également conseiller municipal et père d’une petite fille. On se souvient que le collectif A Maffia no, a vita ie, avait organisé une marche blanche le 8 février 2020 au cours de laquelle plusieurs milliers de personnes avaient tenu à rendre hommage à la malheureuse victime.
Après les faits son meurtrier présumé prenait la fuite avec deux complices. Après plus de deux mois de cavale, il était interpellé en juillet 2022. Jean-François Mattei, défavorablement connu de la justice, était mis en examen pour homicide volontaire. Une première reconstitution avait eu lieu le 24 janvier 2023 et par la voix de son avocat, Mme Guglielmi, il contestait les faits qui lui étaient reprochés.
Afin d’éclaircir de nombreuses zones d’ombres autour de cette affaire, une seconde reconstitution a donc lieu ce jeudi 12 mars 2026 dans l’ancienne discothèque où se sont déroulés les faits tragiques. Depuis hier le quartier étendu à une vaste zone, était bouclé, mais ce jeudi matin le dispositif de sécurité s’est encore grandement alourdi. La circulation même à pied, est strictement interdite, sauf pour les riverains munis d’une autorisation.
Ce dispositif restera en place jusqu’à ce jeudi soir à 19 heures, entraînant des difficultés de circulation dans le centre-ville de Corte.
Le dispositif est étendu de la rampe Pozza à la montée du Docteur Gambini et de la rue des Deux-Villas.
 




