U tempu in Corsica
Les averses faibles en matinée sur l'ensemble de la région, se développent en journée de façon parfois orageuses sur le nord de l'île. Les températures maximales sont en légère baisse : elles ne dépassent pas les 17 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo
