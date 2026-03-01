CorseNetInfos
U tempu in Corsica


le Jeudi 12 Mars 2026 à 07:05

Les averses faibles en matinée sur l'ensemble de la région, se développent en journée de façon parfois orageuses sur le nord de l'île. Les températures maximales sont en légère baisse : elles ne dépassent pas les 17 degrés.
