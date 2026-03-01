Municipales - À San-Martino-di-Lota, Marie-Hélène Padovani veut « continuer les projets entamés »

Pourquoi avez-vous décidé d’être de nouveau candidate ?



Je continue ma mandature. J'ai été élue en 2020, et avec un socle de mon équipe sortante, on a décidé de poursuivre les projets qu'on avait lancés en 2020.





Comment avez-vous composé votre liste ?



J’ai renouvelé presque 30 % de la liste, un renouvellement plus particulièrement masculin que féminin, et on l’a rajeunie.





Quel bilan tirez-vous de votre dernière mandature ?



On tire un bilan positif de cette mandature, même si elle a été compliquée à gérer au début parce qu’elle était très contrainte par rapport à la période Covid, mais ça a été difficile pour tous les maires de France. Une fois cette période passée, on est contents de notre résultat, on a réussi à réaliser les projets qu'on avait annoncés en 2020 et nous sommes satisfaits de notre bilan.





Quelles ont été, selon vous, les réalisations les plus marquantes ?



La commune est composée du littoral et des hameaux de montagne. Sur cette mandature, on a mis un accent plus particulier sur les hameaux avec l’achat d’un bâtiment, déjà préempté par l'Office foncier. On a réalisé un commerce multiservices au sein du village qui a redonné ce lien social qui manquait un petit peu sur les hameaux. À ça s’est greffé, bien entendu, un jardin d'enfants et une maison des associations avec une salle des sports. Et ensuite, sur le littoral, on a axé d'abord sur la sécurité chez les enfants puisqu'on a fait l'accessibilité de l'école avec un aménagement de parking. Et on a commencé notre projet phare qui sera terminé, je l'espère, durant cette mandature-là, c'est un projet qu'on appelle communément Pietranera 2020. On a commencé à réaliser ce projet en transférant nos services techniques sur le nord de la commune et en aménageant déjà un parking provisoire afin de pouvoir le finaliser dès la mandature qui arrive.





Quel est votre projet pour cette nouvelle mandature ?



Nous allons surtout continuer celui que nous avons entamé. C'est le dossier phare de la commune, c'est la réalisation de deux mandatures qui arrivent. Elle ne se fera pas en une seule mandature, avec un budget de de 10 à 12 millions d'euros. Ce projet a pour but surtout la sécurisation du centre-bourg de Pietranera avec une accessibilité à l'école en sécurité pour nos enfants, une sécurité également pour une accessibilité dans les commerces et la création de places de parking et d'une grande place publique pour redonner ce lien important pour notre équipe municipale. Tous nos axes de travail tournent autour de ce lien social, de cette qualité de vie qu'on veut aujourd'hui garder. Le projet a déjà commencé puisqu’on a acquis il y a 12 ans maintenant du foncier, on est en fin d'expropriation pour quelques terrains et l'objectif, c'est de détruire des bâtiments afin de pouvoir réaliser une place publique et des parkings souterrains. Dans ces bâtiments-là, il y avait les services techniques de la commune, donc il a fallu d'abord bâtir des locaux pour les services techniques pour qu'on puisse, et j'espère, commencer la démolition d'ici la fin de l'année.





D’autres projets seront-ils mis en place ?



C'est déjà un dossier très important. Un gros investissement que la commune portera. Ensuite, on va bien entendu aussi axer sur la rénovation de notre école, repenser totalement le groupe scolaire de notre école, et également aménager, puisque plus ça va, plus les gens recherchent ça, des lieux de sport de plein air. On a beaucoup de personnes qui pratiquent la marche et on va leur donner cet espace de plein air également afin de pratiquer une activité sportive.



Marie-Hélène Padovani tient son meeting de campagne ce jeudi 12 mars à 18h30 à la salle des fêtes de Pietranera.

