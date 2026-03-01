Municipales à Corte : « A Forza di l’Avvene » dévoile son programme au cours d’une réunion publique

"Nous remettrons à plat la stratégie budgétaire"



Enfin Petr’Antò Tomasi confiait vouloir « engager une transformation profonde de la gestion municipale. Chaque euro dépensé devra améliorer concrètement la vie quotidienne des Cortenais. Le budget communal sera réorienté vers l’investissement, l’équipement et la qualité des services publics. Nous remettrons à plat la stratégie budgétaire afin de dégager des marges de manœuvre pour préparer l’avenir. Notre objectif est clair : investir davantage tout en réduisant progressivement la pression fiscale qui pèse sur les ménages et les entreprises. Corte affiche aujourd’hui un taux moyen d’imposition des particuliers parmi les plus élevés des dix communes les plus peuplées de Corse… La question intercommunale sera également remise au cœur de notre stratégie. En 2016, la création d’un Pôle d’Equilibre Territorial et Rural devait structurer le centre Corse et préparer une gouvernance commune ambitieuse. Dix ans plus tard, cet outil n’a pas permis de porter une véritable vision territoriale. Lorsqu’un PETR fonctionne pleinement, il permet d’obtenir des financements structurants, de porter des contrats de ruralité, de sécuriser l’ingénierie et de renforcer les cofinancements européens et nationaux. Corte doit assumer son rôle naturel de ville-centre et moteur du centre Corse. Nous développerons la mutualisation des moyens humains et matériels avec les communes voisines afin de réduire les coûts structurels et de renforcer l’efficacité collective ».





A l’issue des diverses interventions, le public participait, également, en questionnant les candidats sur la question du logement d’abord. Petr’Antò Tomasi indiquait à ce sujet que « A Forza di l’Avene » était favorable à une révision du PLU qui encadre la création de logements familiaux dans certains secteurs de la ville pour favoriser l’installation d’actifs et de familles. Sans oublier la création de logements sociaux, insuffisants à Corte ».



Forcément, la vallée de la Restonica suscitait de nombreuses interrogations. Les candidats affirmaient que cette question serait au cœur des préoccupations de la mandature : « Il ne faut pas laisser croire à la population que l’inaction dans la Restonica est due aux tempêtes de 2023 mais qu’avant cela rien n’avait été fait pour l’opération Grand Site lancée en 2009. Notre priorité sera de recollé aux objectifs de l’opération Grand Site en termes de revalorisation, de régulation des flux et de retombées économiques pour le territoire ». Autre question soulevée par les participants, elle portait sur le projet de restructuration de Chabrières. « Notre position est claire. Pour nous, Chabrières n’a pas vocation à absorber les activités destinées à rester en centre-ville comme des équipements culturels, des équipements associatifs ou encore des services administratifs. Pour nous, ce site de Chabrières doit devenir un Parc des Sports de dimension régional avec des équipements répondant aux besoins de toutes les associations cortenaises, permettant aussi d’accueillir des compétitions de portée régionales et nationales. Nous pensons également y développer un pôle spécialisé montagne. En revanche, le projet de salle de spectacle que nous proposons verrait dans un premier temps le transfert de la piscine et du Cosec à Chabrières. A la place nous construirons un espace de culture et de loisirs de grande dimension car nous tablons sur une salle fermée de 1 000 places assises pour que Corte puisse devenir une véritable capitale culturelle ».