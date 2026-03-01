Une femme aux commandes : Davia Leandri, ingénieure sur les lignes haute tension

Dans les bureaux d’EDF à Ajaccio, cartes du réseau et plannings de chantiers dessinent le rythme du quotidien. Chaque intervention sur une ligne à haute tension exige préparation, coordination et vigilance constante pour garantir la sécurité. C’est exactement le rôle de Davia Leandri : responsable d’équipe ligne depuis un an et demi, elle accompagne sept agents dans leurs missions et veille au bon déroulement des opérations.
Un univers de pylônes, de chantiers techniques et de sécurité permanente, encore largement masculin. Pourtant, la jeune ingénieure y trace sa voie avec une conviction simple : le métier appartient à celles et ceux qui ont envie de le faire.
Même si la majorité de son travail se fait au bureau, elle reste connectée au terrain. Davia se rend régulièrement sur les chantiers pour échanger avec les équipes, suivre les interventions et maintenir un lien direct avec la réalité du métier. « Le cœur de mon travail, c’est le management », explique-t-elle. « Je pilote les activités de l’équipe et je veille à ce que chaque opération se déroule dans de bonnes conditions. »
Malgré un parcours qui l’a menée loin de la Corse, l’idée d’y revenir ne l’a jamais quittée. Originaire de Balagne, Davia Leandri quitte la région après l’obtention de son baccalauréat pour poursuivre des études scientifiques exigeantes. Elle intègre d’abord une classe préparatoire à Ajaccio, avant de rejoindre l’école des Arts et Métiers à Aix-en-Provence. Une trajectoire académique qui témoigne de sa rigueur et de sa persévérance.
Son parcours professionnel la mène ensuite à Paris, où elle commence sa carrière chez L’Oréal, avant de partir deux ans à Londres. Des expériences internationales qui lui permettent de se confronter à différents environnements, d’acquérir autonomie et adaptabilité. Pourtant, malgré ces voyages, l’idée de revenir sur l’île n’a jamais quitté ses projets. « J’ai toujours eu comme objectif de rentrer en Corse dans un futur plus ou moins proche », confie-t-elle.
Lorsque l’opportunité chez EDF se présente, le projet prend forme : un métier technique, des responsabilités et un impact concret sur son territoire. « Je voulais pouvoir être utile à l’échelle de la Corse », explique-t-elle.
Manager, avant tout une question d’humain
Aujourd’hui, Davia dirige son équipe et mène un rôle exigeant, à la croisée du technique et de l’humain. Organisation des chantiers, suivi des projets, accompagnement des agents et montée en compétences de l’équipe : chaque jour est un équilibre entre planification et réactivité.
« Ce qui me rend fière, c’est l’impact sur l’humain au quotidien », confie-t-elle. Trouver des solutions lorsqu’un agent rencontre une difficulté, améliorer les conditions de travail ou soutenir la progression de chacun font partie des satisfactions les plus concrètes de son métier. La confiance se construit pas à pas, et Davia insiste : « Il faut être à l’écoute, attentif et rigoureux. »
Au-delà du management, ce qui motive la jeune ingénieure, c’est de voir les projets se concrétiser. Du lancement d’un chantier jusqu’à son achèvement, elle suit toutes les étapes. Et lorsque les travaux sont terminés, la satisfaction est réelle : « Quand on voit l’achèvement d’un chantier, on est fier de se dire que c’est nous qui avons organisé ça. »
Chaque intervention est aussi un enjeu collectif : assurer la sûreté du réseau et contribuer au quotidien des habitants. « C’est gratifiant de rendre service au public », souligne-t-elle.
Une femme dans un univers masculin
Mais les métiers liés aux lignes électriques restant majoritairement masculins, sur certains chantiers, la présence d’une femme à un poste de responsabilité peut surprendre. « Parfois, je sens un petit étonnement quand j’arrive », sourit Davia. Mais très vite, la surprise laisse vite place à la réalité du terrain : « Quand on est dans le concret, ce qui compte, c’est de faire correctement son travail, peu importe le genre. »
Pour elle, la crédibilité se construit par le savoir-être et le savoir-faire, pas par le sexe. Et les mentalités évoluent : les femmes sont de plus en plus nombreuses et accèdent à des postes à responsabilité dans les métiers de l’énergie. En Corse, les chiffres parlent d'ailleurs d’eux-mêmes : en 2025, 40 % des nouvelles embauches chez EDF concernaient des femmes, représentant désormais plus de 20 % des effectifs sur l’île.
L’avenir de Davia Leandri reste ouvert. Elle souhaite continuer à prendre des responsabilités et à s’investir pour son territoire. Mais pour l’instant, c’est à la tête de son équipe qu’elle se consacre, orchestrant chaque jour le fonctionnement d’un réseau essentiel.
Et pour les jeunes filles qui hésitent à se lancer dans ces métiers techniques, l'ingénieure laisse ces mots : « Suivez ce qui vous attire, osez franchir le pas et faites confiance à vos capacités. »
