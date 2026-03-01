Une femme aux commandes : Davia Leandri, ingénieure sur les lignes haute tension

Manager, avant tout une question d’humain



Aujourd’hui, Davia dirige son équipe et mène un rôle exigeant, à la croisée du technique et de l’humain. Organisation des chantiers, suivi des projets, accompagnement des agents et montée en compétences de l’équipe : chaque jour est un équilibre entre planification et réactivité.



« Ce qui me rend fière, c’est l’impact sur l’humain au quotidien », confie-t-elle. Trouver des solutions lorsqu’un agent rencontre une difficulté, améliorer les conditions de travail ou soutenir la progression de chacun font partie des satisfactions les plus concrètes de son métier. La confiance se construit pas à pas, et Davia insiste : « Il faut être à l’écoute, attentif et rigoureux. »



Au-delà du management, ce qui motive la jeune ingénieure, c’est de voir les projets se concrétiser. Du lancement d’un chantier jusqu’à son achèvement, elle suit toutes les étapes. Et lorsque les travaux sont terminés, la satisfaction est réelle : « Quand on voit l’achèvement d’un chantier, on est fier de se dire que c’est nous qui avons organisé ça. »



Chaque intervention est aussi un enjeu collectif : assurer la sûreté du réseau et contribuer au quotidien des habitants. « C’est gratifiant de rendre service au public », souligne-t-elle.





Une femme dans un univers masculin



Mais les métiers liés aux lignes électriques restant majoritairement masculins, sur certains chantiers, la présence d’une femme à un poste de responsabilité peut surprendre. « Parfois, je sens un petit étonnement quand j’arrive », sourit Davia. Mais très vite, la surprise laisse vite place à la réalité du terrain : « Quand on est dans le concret, ce qui compte, c’est de faire correctement son travail, peu importe le genre. »



Pour elle, la crédibilité se construit par le savoir-être et le savoir-faire, pas par le sexe. Et les mentalités évoluent : les femmes sont de plus en plus nombreuses et accèdent à des postes à responsabilité dans les métiers de l’énergie. En Corse, les chiffres parlent d'ailleurs d’eux-mêmes : en 2025, 40 % des nouvelles embauches chez EDF concernaient des femmes, représentant désormais plus de 20 % des effectifs sur l’île.



L’avenir de Davia Leandri reste ouvert. Elle souhaite continuer à prendre des responsabilités et à s’investir pour son territoire. Mais pour l’instant, c’est à la tête de son équipe qu’elle se consacre, orchestrant chaque jour le fonctionnement d’un réseau essentiel.



Et pour les jeunes filles qui hésitent à se lancer dans ces métiers techniques, l'ingénieure laisse ces mots : « Suivez ce qui vous attire, osez franchir le pas et faites confiance à vos capacités. »