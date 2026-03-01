CorseNetInfos
A màghjina - U Vechju Portu di Bastia sempre luminosu


le Lundi 9 Mars 2026 à 07:16

Même sous un ciel couvert et dans la grisaille, Bastia et son Vieux-Port conservent intacte leur beauté et leur caractère. Entre la citadelle, l’église Saint-Jean-Baptiste et le phare de la Madunetta, la ville garde ce charme unique qui traverse toutes les saisons.
Si, comme Annick Medori, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







