A màghjina - U Vechju Portu di Bastia sempre luminosu
Même sous un ciel couvert et dans la grisaille, Bastia et son Vieux-Port conservent intacte leur beauté et leur caractère. Entre la citadelle, l’église Saint-Jean-Baptiste et le phare de la Madunetta, la ville garde ce charme unique qui traverse toutes les saisons.
