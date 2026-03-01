Football Grand Sud - La SVARR creuse l'écart en R1

La victoire des hommes de Pierre Nironi a quand même mis du temps à se dessiner et le score de 2 buts à 0 permet à la SVARR de creuser un peu plus l'écart avec l'USCC, son poursuivant immédiat.

Les Cortenais ont, en effet, été battus sur la pelouse du Pruneddu 2 buts à 1 par l'AS Porto-Vecchio et peuvent nourrir de légitimes regrets au regard des occasions franches ratées en toute fin de rencontre. De son côté l'ASPV a fait un pas supplémentaire vers le maintien. Toujours en Régional 1 le Sud FC qui évoluait sur le terrain du FJEB a été tenu en échec sur le score de 1 à 1.





En Régional 2, pas de vainqueur entre la réserve de l'USCC et la JSB. Les Bonifaciens sont repartis de la Cité Paoline avec le partage des points sur la marque de 0-0.

À échelon inférieur, à savoir le Régional 3, l'ASPV a retrouvé le chemin du succès en remportant son match face à Antisanti 2 buts à 0.

Enfin, en Régional 4, le FC Sotta a disposé de la réserve de Ghisonaccia 3 buts à 2, alors que la formation de Rocca Taravu ne s'est pas déplacée à Toga..