Municipales 2026 : le fil de la campagne à Corte, Bastia, Olmeta-di-Tuda

Corte : Réunion publique de " A Forza di l'Avvene, per Corti Capitale"
La liste conduite par Petr'Antò Tomasi, " A Forza di l'Avvene, per Corti Capitale", organise une réunion publique ce mardi 10 mars à partir de 18 heures. Cette réunion se tiendra dans la grande salle du rez-de-chaussée du Serenu 2, en centre-ville. Ce sera l'occasion pour Petr'Antò Tomasi et ses colistiers de présenter le programme politique pour la mandature à venir. Et bien sûr au cœur des discussions, les candidats aborderont le crucial problème de la vallée de la Restonica, mais également le logement social, la vitalité de la ville, les projets en partenariat avec l'Université de Corse ou encore les écoles.
A l'issue, le public pourra intervenir en questionnant les candidats pour obtenir des précisions sur tel ou tel projet, ou évoquer avec eux les réalisations qu'ils souhaiteraient pour leur ville.
Bastia : pourquoi LFI de Haute-Corse ne prend pas part au scrutin?
Les 15 et 22 mars auront lieu les élections municipales.
À Bastia, la France Insoumise a décidé de ne pas prendre part au scrutin.
Malgré les tentatives de construire des listes d'union à gauche, les
conditions que nous avons posées n'ont pas été remplies. Afin de ne pas
diviser les forces, nous avons pris collectivement la décision de ne pas
présenter une liste séparée. Dans une campagne qui publicise aussi peu les
programmes, et concentre son propos sur la personnalisation des candidats, nous réaffirmons la nécessité de profondes transformations pour la ville :
- Permettre la participation citoyenne directe à la gestion de la commune
- Éradiquer la pauvreté, en particulier celle des enfants et des familles monoparentales
-Mettre en place une alimentation gratuite et garantie sans pesticides dans les établissements scolaires et de santé
- Mettre fin au sur-tourisme, qui expulse les habitants du centre-ville
- Protéger la ressource en eau des prédations privées Lutter contre la maffia
Nous appelons à ne pas donner une seule voix ni à l'extrême-droite, ni à une droite qui lui ressemble de plus en plus. Pour notre part, nous continuons notre travail militant, et nous vous invitons à nous rejoindre pour les prochaines échéances.
Olmeta-di-Tuda : Campà in Olmeta conduite Jean-Marc Campocasso et Marie-Ange Saliceti
La liste Campà in Olmeta-di-Tuda conduite par Jean-Marc Campocasso et Marie-Ange Saliceti qui se mesure à Olmeta-Dumane liste à la tête de laquelle on trouve Pascal Brignole, appelle les habitants à soutenir un projet visant à renforcer l’attractivité et la qualité de vie de la commune tout en préservant son identité, son cadre naturel et ses traditions. Le programme se veut pragmatique et centré sur les besoins exprimés par la population, avec une priorité donnée à la maîtrise de l’endettement communal.
Plusieurs actions prioritaires sont mises en avant :remise à niveau des équipements structurants (éclairage public, eau et assainissement), notamment dans le défilé du Lancone ; sécurisation du col de San Stefanu, extension du cimetière, aménagement du parking communal, amélioration de la collecte des déchets et prévention des incendies ; développement d’activités sportives et d’animations pour les enfants et les jeunes afin de renforcer le lien social et intergénérationnel.
La liste affirme également vouloir préparer l’avenir de la commune à plus long terme, en favorisant un développement maîtrisé, respectueux du paysage et du mode de vie rural, et permettant l’intégration de nouveaux habitants. Elle insiste sur la nécessité de renforcer l’unité entre les hameaux et de construire un projet collectif fondé sur l’écoute, l’engagement et la participation des habitants.
