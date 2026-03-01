Municipales 2026 : le fil de la campagne à Corte, Bastia, Olmeta-di-Tuda

Les 15 et 22 mars auront lieu les élections municipales.

À Bastia, la France Insoumise a décidé de ne pas prendre part au scrutin.

Malgré les tentatives de construire des listes d'union à gauche, les

conditions que nous avons posées n'ont pas été remplies. Afin de ne pas

diviser les forces, nous avons pris collectivement la décision de ne pas

présenter une liste séparée. Dans une campagne qui publicise aussi peu les

programmes, et concentre son propos sur la personnalisation des candidats, nous réaffirmons la nécessité de profondes transformations pour la ville :

- Permettre la participation citoyenne directe à la gestion de la commune

- Éradiquer la pauvreté, en particulier celle des enfants et des familles monoparentales

-Mettre en place une alimentation gratuite et garantie sans pesticides dans les établissements scolaires et de santé

- Mettre fin au sur-tourisme, qui expulse les habitants du centre-ville

- Protéger la ressource en eau des prédations privées Lutter contre la maffia



Nous appelons à ne pas donner une seule voix ni à l'extrême-droite, ni à une droite qui lui ressemble de plus en plus. Pour notre part, nous continuons notre travail militant, et nous vous invitons à nous rejoindre pour les prochaines échéances.