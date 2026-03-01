U tempu in Corsica
Ciel voilé, éclaircies et passages nuageux mais aussi possibles orages en Balagne, dans le centre de l'Île et en pliaine orientale : le temps risque encore d'être bien perturbé ce lundi. Les températures ne dépassent pas 18 degrés.
