Twirling - Aux sélectives régionales PACA Corse à Borgo, E Marinelle raflent presque tout !

« Ces journées étaient très importantes pour nos athlètes de la région PACA Corse car leur ouvrant les portes du championnat de France qui aura lieu à Amiens à Pentecôte » déclare Bernard Pignataro, président de la ligue PACA Corse de la FFSTB, (Fédération Française Sportive de Twirling Bâton.) « Le twirling bâton dont les origines remontent très loin dans le temps est une discipline sportive, un art du mouvement, une danse aérienne où la technique rejoint la grâce. C’est une discipline très stricte, un mélange d'agilité avec le bâton et de danse corporelle. Lors de telles compétitions, les juges étudient tout : La présentation, l’exécution, le maniement du bâton jusqu’au salut. En région PACA Corse, nous recensons plus de 1 500 licenciés ».





De 6 ans aux adultes.

Toutes les catégories étaient lice ce week-end, de 6 ans aux adultes, 18/21 ans, en compétition solo, duo, mixte, pompons et par équipe. Un rassemblement qui a demandé à l’équipe de Toussainte Devotti, la présidente fondatrice du club, une énorme organisation. «Notre club existe depuis plus de 40 ans, créé en 1984 et nous recueillons de très bons résultats au niveau national et international » souligne Karen Novela de l’équipe organisatrice.

Le club E Marinelle est non seulement la locomotive des clubs insulaires mais de la France avec les Lia-Maria Giovannoni, Francesca-Maria Biaggi, Elisa Cristofini, Francesca Dottel, Livia-Maria Fulbert, Julie Legato, Laura Rossi…. qui collectionnent les bâtons d’or et médailles aux grands-rendez-vous internationaux.

Pas trop de pression sur leurs épaules ? « Il y a une véritable émulation, de génération en génération. Elles savent ce qu'ont fait les précédentes, de précédentes athlètes qui viennent aujourd’hui entraîner les nouvelles. Il y a une sorte de transmission qui est intéressante » explique Karen Novela.





Grâce à ses résultats et son savoir-faire, le club jouit d’une belle notoriété, d’une aura au sein de la fédération qui n’hésite pas à lui confier l’organisation de compétitions de grande ampleur. E Marinelle avaient ainsi déjà organisé de telles sélectives en 2017 et 2023. «C'est une grosse organisation à laquelle on s’attelle depuis plusieurs mois pour accueillir plus de 300 athlètes et leur accompagnants. On travaille avec un maximum d’acteurs du territoire, hôtels, restaurants, avec l’aide de partenaires privés et institutionnels ».

Au crépuscule de ces sélectives, les Marinelle ont raflé la bagatelle de 15 titres régionaux et obtenu 16 podiums (2e et 3e places).

À Amiens 23 jeunes filles représenteront la Corse aux championnats de France.

