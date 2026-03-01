Ajaccio : la route du Vazzio fermée une partie de la semaine

Un sur pont avait été mis en place pour permettre le transport exceptionnel des moteurs de la centrale du Vazzio.
L’ancienne route de Sartène, sur la RD 503 à Ajaccio, sera temporairement fermée à la circulation dans les deux sens du mardi 10 au jeudi 12 mars, annonce la préfecture de Corse-du-Sud.
Dans un communiqué, la préfecture précise que « dans le cadre des travaux de démontage du “sur pont” » la route sera fermée à la circulation « dans les deux sens : du rond-point de Corse Composites à l’entrée de la centrale du Vazzio ». « Cet aménagement provisoire avait été mis en place pour permettre le transport exceptionnel des moteurs de la centrale du Vazzio », rappelle-t-elle.
De facto, les services de l’État invitent les usagers à anticiper leurs déplacements en durant cette fermeture en « empruntant les itinéraires alternatifs disponibles ».
