Madani Iadadaine (COP) remporte le 10 km de Porticcio

(Photos Paule Santoni)



C’est sous un beau soleil printanier que les 425 inscrits du 10 km de Porticcio se sont élancés ce dimanche matin pour la 11e édition de l’épreuve organisée par le GFCA Athlétisme. Une course qui a donc battu tous les records pour le plus grand plaisir des organisateurs comme l’explique Paul Gaeta : « Nous avons eu une météo exceptionnelle avec un grand soleil durant toute la course. D’autre part, nous battons le record de l’épreuve avec près de 450 inscriptions pour 425 coureurs finalement au départ. C’était une superbe journée pour l’ensemble des participants, des membres du clubs et des bénévoles ».



C’est finalement Madani Iadadaine, le coureur du CO Porticcio, qui a franchi le premier la ligne d’arrivée en 32’46 devant deux jeunes poursuivants aux dents longues, Enzo Grossin (CTCA) en 32’54 et Robin Faure (AS U Casa) en 33’38. Si les 6 premiers ont longtemps bataillé, il a fallu attendre le demi-tour devant le Rivoli à Agosta pour voir Madani Iadadaine porter son effort et tenir jusqu’à la ligne d’arrivée malgré le forcing de ses deux jeunes poursuivants : « C’est un mois particulier pour moi car je fais le ramadan. Je suis parti prudent en mettant le pied sur le frein avec un beau groupe. Au final, je me suis mis dans le rythme et j’ai réussi à me détacher du groupe de tête au bout du 5e km. Enzo m’a suivi, on a relancé sur la 2e partie du parcours et j’ai réussi à partir au 9e km avec un peu d’avance, je suis très heureux de cette victoire » racontait le vainqueur du jour à l’issue de la course. A noter enfin chez les féminines, c’est Priscilla Tessier, la pensionnaire de la Suarellaise, qui s’est imposée en 41’16.

