Municipales - Francois-Tancrède Sisti "Per l'avvene di U Petrosu"

Francois-Tancrède Sisti aime à évoquer d’abord un attachement personnel et ancien à la commune où il est né et où il a grandi. Il rappelle le lien profond qui l’unit « à son histoire, à ses paysages et à celles et ceux qui le font vivre au quotidien ».
Selon lui, les échanges menés ces dernières années avec la population ont pesé dans sa décision de se présenter à nouveau. « Écouter, partager les inquiétudes comme les espoirs des habitants » a, explique-t-il, conforté sa détermination. Pour le candidat, un village dépasse la simple notion de lieu de résidence : il représente un espace de transmission, de rencontres et d’enracinement collectif.
François Tancrède Sisti estime aujourd’hui que la commune doit engager « un nouvel élan », tout en restant fidèle à son identité. Il insiste sur la nécessité de préserver le cadre de vie et les traditions locales, tout en préparant l’avenir des plus jeunes générations.
Le candidat affirme ne pas vouloir multiplier les promesses. Il dit privilégier « un travail sincère », des décisions qu’il souhaite « justes » et une présence régulière auprès des habitants. Son projet repose, assure-t-il, sur une action municipale « concrète et proche de chacun ».
S’appuyant sur le collectif Per l’Avvene di U Petrosu, François Tancrède Sisti assure vouloir exercer la responsabilité municipale « avec proximité, respect et transparence », dans une logique tournée vers l’intérêt général.
« Notre village est une histoire partagée », conclut-il, se disant prêt « à servir, agir et construire avec les habitants » l’avenir de U Petrosu.
Travail collectif
Son projet s’articule autour d’un travail collectif avec un conseil municipal « compétent et engagé » afin de développer des initiatives associatives, économiques et sociétales adaptées à la commune. L’objectif affiché est de donner un nouvel élan au village tout en veillant au bien-être de ses habitants.
Parmi les priorités annoncées figurent l’amélioration des infrastructures d’eau et d’assainissement, la sécurisation des espaces publics avec notamment un renforcement de l’éclairage, l’installation de ralentisseurs et un meilleur entretien de la voirie ainsi qu’une attention particulière à la gestion et à la propreté des points de collecte des déchets.
Le programme prévoit également de favoriser l’accueil de nouvelles familles et de soutenir l’activité locale en encourageant les commerces de proximité, les services, l’artisanat et un tourisme écoresponsable. Le développement des infrastructures de réseau et du numérique est aussi évoqué afin de réduire la fracture numérique.
Enfin, la liste met en avant la valorisation du foncier communal et la volonté de mieux relier le village et ses hameaux afin de renforcer le sentiment d’appartenance et d’accompagner un développement équilibré du territoire.
