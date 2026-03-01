Municipales - Francois-Tancrède Sisti "Per l'avvene di U Petrosu"

Francois-Tancrède Sisti aime à évoquer d’abord un attachement personnel et ancien à la commune où il est né et où il a grandi. Il rappelle le lien profond qui l’unit « à son histoire, à ses paysages et à celles et ceux qui le font vivre au quotidien ».





Selon lui, les échanges menés ces dernières années avec la population ont pesé dans sa décision de se présenter à nouveau. « Écouter, partager les inquiétudes comme les espoirs des habitants » a, explique-t-il, conforté sa détermination. Pour le candidat, un village dépasse la simple notion de lieu de résidence : il représente un espace de transmission, de rencontres et d’enracinement collectif.





François Tancrède Sisti estime aujourd’hui que la commune doit engager « un nouvel élan », tout en restant fidèle à son identité. Il insiste sur la nécessité de préserver le cadre de vie et les traditions locales, tout en préparant l’avenir des plus jeunes générations.





Le candidat affirme ne pas vouloir multiplier les promesses. Il dit privilégier « un travail sincère », des décisions qu’il souhaite « justes » et une présence régulière auprès des habitants. Son projet repose, assure-t-il, sur une action municipale « concrète et proche de chacun ».

S’appuyant sur le collectif Per l’Avvene di U Petrosu, François Tancrède Sisti assure vouloir exercer la responsabilité municipale « avec proximité, respect et transparence », dans une logique tournée vers l’intérêt général.

« Notre village est une histoire partagée », conclut-il, se disant prêt « à servir, agir et construire avec les habitants » l’avenir de U Petrosu.