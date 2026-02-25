À Lucciana, "Vivi" Guidoni perpétue un savoir-faire familial depuis 50 ans

« On a commencé petit, et au fur et à mesure, on s’est agrandi », résume Vital, plus connu sous le diminutif de "Vivi", Guidoni, propriétaire d’une charcuterie à Lucciana depuis 1975. Fils de boucher, il apprend le métier dès ses 18 ans, aux côtés de son père, avant de s’associer, entre deux matches de football discipline dans laquelle il brillait, à son frère jumeau. Ensemble, ils développent progressivement l’activité, passant de la simple boucherie à l’élevage et à la charcuterie. « J’ai débuté assez jeune, mon père était boucher, et quand je me suis associé à mon frère, on a d'abord fait de l’élevage puis on s’est agrandi pour produire notre propre viande, notre propre charcuterie », explique-t-il. « Ça fait 40 ans. »





Aujourd’hui, l’exploitation repose sur deux sites complémentaires à Lucciana : une partie en plaine, dédiée à la culture des céréales pour nourrir les animaux, et une autre en montagne, où sont élevés les cochons. « On arrive à avoir 300 ou 400 bêtes, c’est une exploitation qui a un certain volume, avec 70 hectares de terres. » Dans la boutique, « 95 % de la charcuterie vient de notre élevage ». « C’est un circuit court, voire même très court, et je pense que c’est ce que les gens recherchent : la qualité et le sérieux. »





Au fil des années, la boutique s’est également diversifiée. Aux côtés de la charcuterie, les clients peuvent retrouver du miel, du fromage ou du vin, toujours issus de producteurs insulaires. Une manière, selon Vital Guidoni, de défendre un savoir-faire et une économie de proximité. « Notre démarche a toujours été de s’approvisionner en Corse. Même quand on n’avait pas l’élevage, on allait chercher de la charcuterie en Balagne, même ailleurs à travers l’île. Maintenant, ça doit faire 15 ans qu’on a diversifié notre activité, mais toujours avec des produits locaux », souligne-t-il.





Si la relève semble assurée du côté de l’élevage, le fils de Vital Guidoni « s’occupant actuellement de l’élevage et étant appelé à prendre la suite », un poste reste vacant est à pourvoir à l'année, dans l’atelier, situé sous la boutique. « Un de mes employés va partir, et je cherche actuellement un charcutier pour lui succéder», indique le professionnel. « Nous voudrions trouver quelqu’un de responsable , avec une certaine expérience pour prendre la relève. » (1)





Mais le recrutement s’avère difficile. « C’est compliqué de trouver quelqu’un. Les jeunes sont parfois moins formés en boucherie et en charcuterie », regrette-t-il. « L’apprentissage a un peu été oublié, comme dans d’autres métiers. Le savoir-faire du charcutier peut se perdre faute de relève. Pourtant, le métier évolue : on dispose aujourd’hui de machines qui facilitent le travail. »





(1) Le Chalet , Charcuterie Guidoni, route de l’aéroport à Lucciana

Téléphone : 06 32 97 30 81.

