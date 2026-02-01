Le STC de l'hôpital d'Ajaccio bloque le port et exige le départ immédiat du directeur

Le STC de l’hôpital d’Ajaccio durcit le ton. Dans le cadre du mouvement engagé il y a 16 jours, le syndicat a organisé un blocage du port de commerce ce mardi en fin d’après-midi, afin de demander le départ immédiat du directeur de l’hôpital, Jean-Luc Pesce. Pour rappel, depuis le 9 février dernier, avec le soutien du collectif des brancardiers, le syndicat occupe également les locaux de l’Agence Régionale de Santé de Corse (ARS) suite à des propos jugés insultants de la part du directeur à l’encontre d’un délégué syndica
« Nous avons passé deux semaines et demi dans les locaux de l’ARS. Nous avons été reçus par toutes les parties : la directrice de l’ARS à plusierus reprises, par le préfet, par le maire de la ville. Nous savions très bien que la demande de ne plus travailler avec le directeur de l’hôpital n’allait pas prendre 48 heures, mais aujourd’hui après plus de deux semaines d’occupation aucune réponse formelle ne nous a été faite », déplore Stéphane Gherardi du STC de l’hôpital d’Ajaccio
Dans un communiqué, le STC rappelle ainsi avoir « alerté les autorités sur la situation gravissime engendrée par la gestion du directeur en poste ». « Le maintien de ce directeur au sein de l’hôpital est lourd de conséquences pour les patients et les personnels. Chaque jour qui passe avec ce directeur en fonction est un jour de trop pour le bon fonctionnement de l'hôpital ! », martèle le syndicat en fustigeant : « Dans notre hôpital, sa présence est toxique ! Les dysfonctionnements s'accumulent et l'ensemble du personnel hospitalier s'épuise ».
« Nous avons passé deux semaines et demi dans les locaux de l’ARS. Nous avons été reçus par toutes les parties : la directrice de l’ARS à plusierus reprises, par le préfet, par le maire de la ville. Nous savions très bien que la demande de ne plus travailler avec le directeur de l’hôpital n’allait pas prendre 48 heures, mais aujourd’hui après plus de deux semaines d’occupation aucune réponse formelle ne nous a été faite », déplore Stéphane Gherardi du STC de l’hôpital d’Ajaccio
Dans un communiqué, le STC rappelle ainsi avoir « alerté les autorités sur la situation gravissime engendrée par la gestion du directeur en poste ». « Le maintien de ce directeur au sein de l’hôpital est lourd de conséquences pour les patients et les personnels. Chaque jour qui passe avec ce directeur en fonction est un jour de trop pour le bon fonctionnement de l'hôpital ! », martèle le syndicat en fustigeant : « Dans notre hôpital, sa présence est toxique ! Les dysfonctionnements s'accumulent et l'ensemble du personnel hospitalier s'épuise ».
Dans ce droit fil, le syndicat regrette qu’alors que « les autorités se renvoient les responsabilités pendant que l'hôpital, lui, se désagrège ». Le 12 février dernier, après avoir condamné les propos du directeur de l’hôpital de la Miséricorde et appelé à des excuses publiques, le maire d’Ajaccio, Stéphane Sbraggia, avait indiqué que le mandat de ce dernier arrivait à son terme en mai prochain. Mais le STC continue pour sa part de demander un départ immédiat de Jean-Luc Pesce.
« Face à ce refus de traiter la crise, nous n'avons plus d'autre voie que celle du durcissement du conflit », écrit le STC tandis que Stéphane Gherardi insiste : « On nous pousse dans la rue ! Aujourd’hui on commence par le port d’Ajaccio, mais cela risque aussi de prendre une autre ampleur »
« Le STC prendra toutes ses responsabilités, dans l'unité et la détermination, pour défendre le service public hospitalier, la dignité des personnels et la santé de la population. Ce directeur affiche un mépris colonial, un tel manque de respect envers les travailleurs et les soignants de notre pays et de notre terre ne peut continuer à exercer ses fonctions », pose encore le syndicat.
« Face à ce refus de traiter la crise, nous n'avons plus d'autre voie que celle du durcissement du conflit », écrit le STC tandis que Stéphane Gherardi insiste : « On nous pousse dans la rue ! Aujourd’hui on commence par le port d’Ajaccio, mais cela risque aussi de prendre une autre ampleur »
« Le STC prendra toutes ses responsabilités, dans l'unité et la détermination, pour défendre le service public hospitalier, la dignité des personnels et la santé de la population. Ce directeur affiche un mépris colonial, un tel manque de respect envers les travailleurs et les soignants de notre pays et de notre terre ne peut continuer à exercer ses fonctions », pose encore le syndicat.
-
Motocross - Porto-Vecchio ouvre la saison insulaire
-
Quatre ans après le début de la guerre, Nataliya Khobta-Santoni et l'association Solidarité Corse-Ukraine continuent leurs actions pour les réfugiés
-
L’Orizonti di i Studii è di l’Amparera in Bastia, l’ai à purtata di manu !”
-
Forêt de Tartaghjine : Toussaint Michaud, 20 anni fà
-
Mossa Paisana demande la mise en place "d’un véritable office agricole" pour la gestion de la nouvelle PAC en Corse