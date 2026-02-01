L’Orizonti di i Studii è di l’Amparera in Bastia, l’ai à purtata di manu !”

À seulement quelques jours de la clôture des vœux Parcoursup (12 mars), cet événement est un rendez-vous clé pour les lycéens et leurs familles.

La rencontre est organisée par l'Établissement Public de Commerce et d'Industrie de Corse et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat. Les équipes pédagogiques et institutionnelles seront présentes pour répondre aux questions sur les parcours d’études, les conditions d’admission et les perspectives d’emploi.



Plusieurs établissements publics de Bastia participeront à ce forum. Les filières représentées couvriront notamment le commerce, le management, l’hôtellerie, les secteurs maritimes, agricoles et technologiques. L’objectif est de donner une vision concrète des cursus disponibles sur le territoire et des débouchés professionnels associés.



Le rendez-vous s’adresse d’abord aux lycéens, en particulier ceux de terminale, mais aussi aux parents et aux étudiants souhaitant se réorienter. Les organisateurs entendent proposer un espace d’échanges direct avec les acteurs de la formation afin d’aider à affiner les choix d’orientation, à l’approche de la clôture des vœux Parcoursup.



Présenté sous le slogan « L’ai à purtata di manu ! » (« L’avenir est à portée de main »), ce forum veut permettre aux jeunes de mieux connaître les possibilités d’études en Corse et les perspectives d’insertion professionnelle locales. Pour les organisateurs, il s’agit d’un moment utile pour préparer la poursuite d’études en disposant d’informations concrètes et directement accessibles