La rédaction le Lundi 23 Février 2026 à 20:07

Alors que le premier tour des des élections municipales approche, ce lundi soir, dans sa permanence de Porto-Vecchio, Vannina Chiarelli-Luzi, a présenté sa liste "Paesu Vivu". La présidente de l’Office d’Équipement Hydraulique de la Corse est à la tête d’une liste soutenue par Femu a Corsica et Core in Fronte



Municipales. À Porto-Vecchio, Vannina Chiarelli-Luzi a présenté sa liste "Paese Vivu"
À trois semaines du premier tour des élections municipales, Vaninna Chiarelli-Luzi a dévoilé sa liste « Paese Vivu », devant nombre de ses sympathisants ce lundi soir dans sa permanence située au de Porto-Vecchio. 
 
Pour rappel, la présidente de l’Office d’équipement hydraulique de Corse (OEHC) entend incarner un « projet alternatif » issu de la société civile, face aux deux visions proposées par Jean-Christophe Angelini et Georges Mela.
 
À la tête d’une liste ouvertement nationaliste, soutenue par Femu a Corsica et Core in Fronte, mais rassemblant aussi « des gens de droite comme de gauche », elle explique vouloir « remettre les Porto-Vecchiais au centre de leur ville ». « On veut développer notre commune selon le taux d’acceptabilité du territoire. Porto-Vecchio doit rester attrayante et touristique, mais maîtrisée », expliquait-elle il y a quelques jours. 

La liste "Paese Vivu"

1. Vannina Chiarelli-Luzi
 
2. Guy-Marc Nicolaï
 
3. Laura Furioli
 
4. Ghjaseppu Sauli
 
5. Sandrina Pautot
 
6. Ferdinand Rocca Serra
 
7. Marie-Pierre Valli
 
8. Michel-Ange Filippi
 
9. Andrea Vignaud
 
10. Jean-Noël Cucchi
 
11. Julie Papi
 
12. Stéphane Zubillaga
 
13. Cathy Acquesta
 
14. Jean-Marie Mantei
 
15. Evelyne Castelli 
 
16. Romain Veronese
 
17. Sandra Morelli
 
18. Dumè Lucciani
 
19. Nicole Muscat
 
20. Michel Gariod
 
21.Nathalie Grimaldi
 
22. Daniel Sobra
 
23. Marie-Reine Gherardi
 
24. Ghjuvan Pasquali Ristori

25. Marie-France Lucchini
 
26.Pierre-Paul Milanini
 
27. Marie-Ange Piazza
 
28. Patrick Andreani
 
29. Marie-Hélène Nicolaï
 
30. Antoine Marchetti
 
31. Josepha Branca
 
32. Gilles Giovannangeli
 
33. Marie-Claude Branca




