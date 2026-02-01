Municipales. À Porto-Vecchio, Vannina Chiarelli-Luzi a présenté sa liste "Paese Vivu"

À trois semaines du premier tour des élections municipales, Vaninna Chiarelli-Luzi a dévoilé sa liste « Paese Vivu », devant nombre de ses sympathisants ce lundi soir dans sa permanence située au de Porto-Vecchio.
Pour rappel, la présidente de l’Office d’équipement hydraulique de Corse (OEHC) entend incarner un « projet alternatif » issu de la société civile, face aux deux visions proposées par Jean-Christophe Angelini et Georges Mela.
À la tête d’une liste ouvertement nationaliste, soutenue par Femu a Corsica et Core in Fronte, mais rassemblant aussi « des gens de droite comme de gauche », elle explique vouloir « remettre les Porto-Vecchiais au centre de leur ville ». « On veut développer notre commune selon le taux d’acceptabilité du territoire. Porto-Vecchio doit rester attrayante et touristique, mais maîtrisée », expliquait-elle il y a quelques jours.
Pour rappel, la présidente de l’Office d’équipement hydraulique de Corse (OEHC) entend incarner un « projet alternatif » issu de la société civile, face aux deux visions proposées par Jean-Christophe Angelini et Georges Mela.
À la tête d’une liste ouvertement nationaliste, soutenue par Femu a Corsica et Core in Fronte, mais rassemblant aussi « des gens de droite comme de gauche », elle explique vouloir « remettre les Porto-Vecchiais au centre de leur ville ». « On veut développer notre commune selon le taux d’acceptabilité du territoire. Porto-Vecchio doit rester attrayante et touristique, mais maîtrisée », expliquait-elle il y a quelques jours.
La liste "Paese Vivu"
1. Vannina Chiarelli-Luzi
2. Guy-Marc Nicolaï
3. Laura Furioli
4. Ghjaseppu Sauli
5. Sandrina Pautot
6. Ferdinand Rocca Serra
7. Marie-Pierre Valli
8. Michel-Ange Filippi
9. Andrea Vignaud
10. Jean-Noël Cucchi
11. Julie Papi
12. Stéphane Zubillaga
13. Cathy Acquesta
14. Jean-Marie Mantei
15. Evelyne Castelli
16. Romain Veronese
17. Sandra Morelli
18. Dumè Lucciani
19. Nicole Muscat
20. Michel Gariod
21.Nathalie Grimaldi
22. Daniel Sobra
23. Marie-Reine Gherardi
24. Ghjuvan Pasquali Ristori
25. Marie-France Lucchini
26.Pierre-Paul Milanini
27. Marie-Ange Piazza
28. Patrick Andreani
29. Marie-Hélène Nicolaï
30. Antoine Marchetti
31. Josepha Branca
32. Gilles Giovannangeli
33. Marie-Claude Branca
2. Guy-Marc Nicolaï
3. Laura Furioli
4. Ghjaseppu Sauli
5. Sandrina Pautot
6. Ferdinand Rocca Serra
7. Marie-Pierre Valli
8. Michel-Ange Filippi
9. Andrea Vignaud
10. Jean-Noël Cucchi
11. Julie Papi
12. Stéphane Zubillaga
13. Cathy Acquesta
14. Jean-Marie Mantei
15. Evelyne Castelli
16. Romain Veronese
17. Sandra Morelli
18. Dumè Lucciani
19. Nicole Muscat
20. Michel Gariod
21.Nathalie Grimaldi
22. Daniel Sobra
23. Marie-Reine Gherardi
24. Ghjuvan Pasquali Ristori
25. Marie-France Lucchini
26.Pierre-Paul Milanini
27. Marie-Ange Piazza
28. Patrick Andreani
29. Marie-Hélène Nicolaï
30. Antoine Marchetti
31. Josepha Branca
32. Gilles Giovannangeli
33. Marie-Claude Branca
-
Mossa Paisana demande la mise en place "d’un véritable office agricole" pour la gestion de la nouvelle PAC en Corse
-
Municipales : J.-M. Lamberti candidat à Bastia avec "Reconquête" en présence d’Éric Zemmour
-
Salon de l’agriculture : La Corse met ses filières à l’honneur et son image de terre nourricière
-
À Luri, Stella Mare relâche 70 000 oursins juvéniles
-
Protégeons nos reins, c’est vital ! Parlez en à votre médecin