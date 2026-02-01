CorseNetInfos
Protégeons nos reins, c’est vital ! Parlez en à votre médecin


le Lundi 23 Février 2026 à 17:14

L’association France Rein organise du 7 au 14 mars 2026, la Semaine Nationale du Rein, un événement destiné à informer le grand public sur les maladies rénales, avec des dépistages gratuits proposés partout..



En France, une personne sur dix est concernée par une maladie rénale, et souvent, elle l’ignore. Diabète, hypertension, surpoids, âge : certains facteurs augmentent le risque. Un dépistage précoce vous donne la capacité d’agir et de protéger vos reins.


Pendant la Semaine Nationale du Rein, du 7 au 14 mars 2026, informez-vous et faites-vous dépister gratuitement. Un événement France Rein. Pour en savoir plus : francerein.org Avec le soutien institutionnel du Laboratoire Astra Zeneca
