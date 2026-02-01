En France, une personne sur dix est concernée par une maladie rénale, et souvent, elle l’ignore. Diabète, hypertension, surpoids, âge : certains facteurs augmentent le risque. Un dépistage précoce vous donne la capacité d’agir et de protéger vos reins.





Pendant la Semaine Nationale du Rein, du 7 au 14 mars 2026, informez-vous et faites-vous dépister gratuitement. Un événement France Rein. Pour en savoir plus : francerein.org Avec le soutien institutionnel du Laboratoire Astra Zeneca

Protégeons nos reins, c’est vital ! Parlez en à votre médecin.