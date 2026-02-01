Municipales : J.-M. Lamberti candidat à Bastia avec "Reconquête" en présence d’Éric Zemmour

(Photos Gérard Baldocchi)

Sa candidature était dans les cartons depuis plusieurs semaines. C’est finalement ce lundi 23 février devant une petite centaine de militants que Jean-Michel Lamberti a officialisé sa candidature pour les élections municipales bastiaises des 15 et 22 mars prochains. Le candidat d’extrême droite signe une alliance avec le mouvement Forza Nova. Une candidature tardive qu’il explique : « Nous sommes partis très tard, nous avons pendant des mois discuté d’une possible union qui n’a pas été possible. Et ce n’est pas de notre fait. »La même question a été posée à Éric Zemmour présent pour le soutenir. Le chef du parti d’extrême droite a rappelé sa position : « Je suis un militant de longue date de ce grand rassemblement des droites. L’union des droites, ça ne veut dire ni la soumission, ni le reniement. » « On a des différences, il faut les assumer, on les assume clairement. Et on verra au second tour si on peut se retrouver. »Une campagne express s’ouvre donc pour Jean-Michel Lamberti. Il a profité de ce meeting d’annonce de candidature pour évoquer les grands axes de son programme : propreté, dynamisme économique, lutte contre la désertification du centre-ville, stationnement et sécurité.Une dernière thématique sur laquelle le candidat a longuement appuyé. Rappelant les dernières rixes à Bastia, il n’a pas hésité à parler de « banlieurisation qui empoisonne le quotidien », avec l’ambition, s’il est élu, d’étoffer la police municipale, de l’armer et d’assurer un service 24 heures sur 24. Jean-Michel Lamberti et Éric Zemmour sont également revenus sur l’une des thématiques de prédilection de Reconquête : l’immigration et l’islamisation. profitant de l’occasion pour tacler leurs adversaires nationalistes de la majorité : « convertis au gauchisme et au wokisme ». Si pour Éric Zemmour qui s’est lancé dans discours plus national : « si ce combat civilisationnel peut être éloigné, les maires et les élus locaux seront les incarnations de nos idées. »Si Jean-Michel Lamberti devrait dévoiler sa liste commune avec Forza Nova dans les prochaines heures, le candidat à la mairie de Bastia l’assume : « Ma liste n’est pas composée de politiciens professionnels, ni d’héritiers, mais d’employés qui connaissent le prix du pain et qui n’ont pas de passe-droits. »