Salon de l’agriculture : La Corse met ses filières à l’honneur et son image de terre nourricière

Des filières à l’honneur

Autre nouveauté, cette année, il n’y a pas d’exposants individuels sur le stand corse, mais des filières organisées. « C’est une volonté politique de mettre en avant les filières organisées et la promotion des produits au travers de leurs représentations professionnelles. Une cinquantaine de producteurs sont bien présents pour le compte de leur filière et vont se relayer tout au long des neuf jours du salon », explique Marie-Pierre Bianchini. Neuf filières sont représentées : le miel, le fromage avec le Brocciu, la charcuterie, l’agneau de lait, les agrumes, la farine de châtaigne, le vin, les bières et les huiles essentielles. Pourquoi des filières ? « L’enjeu est de rappeler l’importance de l’agriculture corse, faire connaître ses produits, les faire apprécier par un public très diversifié, que ce soit le touriste qui va venir en Corse consommer sur place, ou le citadin qui va peut-être retrouver le produit sur un étal, par exemple pour les agrumes et les vins. A travers les filières, on montre la spécificité de l’agriculture et la forte diversité de ses produits. Nous sommes une des régions qui a le plus de produits différents à proposer sur son stand. C’est un facteur d’attractivité et de reconnaissance du travail des producteurs », estime la directrice de l’Odarc. « C’est aussi une manière de montrer une image de la Corse agricole, rurale et gastronomique ».



N.M.

