Mission Blouse Blanche : lorsque les étudiants de l’IFSI de Bastia créent une association pour financer leurs stages à l’étranger

- Parlez-nous de cette association : quel est son objectif ?
- Portée par des étudiants infirmiers de deuxième année, l’association a été créée pour permettre la réalisation d’un stage à l’étranger.
Au-delà de la validation universitaire, la démarche repose sur une volonté de solidarité, de partage et d’ouverture. Le projet vise à apporter une aide concrète dans des territoires où les besoins en soins sont importants, tout en développant des compétences essentielles pour de futurs soignants : capacité d’adaptation, autonomie, compréhension interculturelle et engagement humain.
Pour les étudiants concernés, cette expérience représenterait un projet collectif structurant, basé sur l’entraide et la responsabilité.
- Combien d’étudiants souhaitent participer ?
- Une dizaine d’étudiants de la promotion se disent intéressés par cette expérience internationale. L’objectif est de permettre au plus grand nombre d’y prendre part, grâce à différentes actions destinées à financer le projet.
Le bureau de l’association est composé de Chiara Morganti (22 ans), présidente, Julien Techer (41 ans), vice-président, Jade Pasqualini (25 ans), trésorière, Anghjula Maria Pietrera (19 ans), vice-trésorière, Célia Vignoli (19 ans), secrétaire
Une équipe aux profils variés, mobilisée pour mener ce projet à terme.
- Quels lieux sont envisagés et pourquoi ?
-Aucune destination n’est encore arrêtée. Les étudiants envisagent un stage dans une île des départements ou territoires d’outre-mer.
Des contacts sont en cours avec des établissements de santé et des formateurs, avec l’appui de leur institut. Le choix dépendra des possibilités d’accueil et des contraintes logistiques.
Quel que soit le lieu retenu, l’objectif reste le même : acquérir de l’expérience, s’adapter à un autre contexte de soins et partager des pratiques professionnelles.
- Comment le projet est-il financé ?
- Plusieurs actions sont prévues tout au long de l’année : tombolas et lotos, tournois sportifs (pétanque, football), ventes de gâteaux, créations artisanales, soirées et événements solidaires
Une cagnotte en ligne a également été ouverte afin de recueillir des dons. Chaque contribution, même modeste, participe à la concrétisation du projet.
Les étudiants saluent déjà le soutien reçu, localement et au-delà.
Comment contacter l’association ?
- Pour toute information, proposition de partenariat ou soutien :
aiutuecura@gmail.com
Une initiative portée par de futurs soignants
Ce projet illustre l’engagement d’étudiants qui souhaitent enrichir leur formation par une expérience humaine et professionnelle à l’international. Au-delà du stage, ils défendent une approche du soin fondée sur l’adaptation, la solidarité et l’ouverture.