Mission Blouse Blanche : lorsque les étudiants de l’IFSI de Bastia créent une association pour financer leurs stages à l’étranger

Océane Baldocchi le Mardi 24 Février 2026 à 15:24

À Bastia, une initiative solidaire et ambitieuse voit le jour. Des étudiants infirmiers de 2ᵉ année de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers de Bastia ont décidé de transformer un rêve en projet concret : partir en stage à l’étranger pour mettre leurs compétences au service de territoires où les besoins en soins sont importants. Le nom de leur association ? Mission Blouse Blanche. Un projet à la fois professionnel, humain et profondément engagé