Forêt de Tartaghjine : Toussaint Michaud, 20 anni fà

En présence de sa famille, de maires du Ghjunsani et de nombreux habitants du territoire, d'anciens et actuels personnels de l’Office National des Forêts, ainsi que des agents sylviculteurs de la Collectivité de Corse, chacun est venu saluer sa mémoire.

Toussaint Michaud avait perdu la vie alors qu’il travaillait à la reconstitution du massif ravagé par l’incendie de l’été 2003, fidèle à sa mission au service de la forêt.





Après la messe célébrée par le curé Squarcioni et le diacre Carli, portée par les chants de la confrérie, une plaque commémorative a été inaugurée et bénie.

Un moment de recueillement et de transmission, pour que le souvenir de Toussaint Michaud continue de vivre au cœur de la Tartaghjine et dans la mémoire collective.

Frà i larici, surghjenti è fiume firmarà stampata in a mimoria cullettiva un anima sempre viva.