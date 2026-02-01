Pollens allergisants : la Corse placée en risque élevé par Qualitair Corse

Éternuements, nez qui coule, congestion, yeux qui piquent, gêne respiratoire et autres joyeusetés. Depuis quelques jours, les personnes allergiques au pollen voient ses symptômes qu’ils ne connaissent que trop bien s’intensifier partout en Corse. Dans un communiqué, Qualitair Corse indique en effet que l’île « est actuellement classée en risque élevé pour les pollens, en raison de niveaux importantes de pollens allergisants, notamment de cyprès, d’aulne et de noisetier ».



« Ce niveau de risque traduit une forte probabilité de manifestations allergiques au sein de la population, en particulier chez les personnes sensibles, asthmatiques ou celles souffrant d’allergies saisonnières. Une vigilance renforcée ainsi que l’adoption de mesures préventives adaptées sont donc vivement recommandées afin de limiter l’impact sur la santé respiratoire », souligne l’organisme en rappelant que si les symptômes allergiques restent pour la plupart du temps bénins, ils « peuvent altérer le confort de vie au quotidien et, chez certaines personnes, entraîner des complications respiratoires si elles ne sont pas prises en charge ».



Pour limiter l’exposition, Qualitair Corse recommande de mettre en place une série de gestes simples. À domicile, l’organisme préconise ainsi de rincer ses cheveux le soir, et d’aérer au moins 10 minutes par jour, de préférence avant le lever et après le coucher du soleil. Il est par ailleurs conseiller de veiller à ne pas d’aggraver ses symptômes « en ajoutant des facteurs irritants ou allergisants (tabac, produits d’entretien ou de bricolage, parfums d’intérieur, encens, bougies, etc.) ».



À l’extérieur, il est également conseillé d’éviter les activités qui entraînent une surexposition aux pollens telles que la tonte du gazon, l’entretien du jardin, ou certaines activités sportives. « En cas de nécessité, privilégiez la fin de journée et le port de lunettes de protection et d’un masque », suggère Qualitair Corse encourageant également les personnes allergiques aux pollens à ne pas de faire sécher leur linge à l’extérieur et à garder les vitres fermées en cas de déplacements en voiture.



Pour mieux anticiper ces épisodes, Qualitair Corse s’appuie aujourd’hui sur le dispositif Pollin'Air. Un « réseau de sentinelles du pollen » dont les observations permettent d’affiner les prévisions locales et d’aider les personnes allergiques à mieux se protéger. « Leurs signalements permettent d’affiner les prévisions à l’échelle locale, au plus près des réalités du terrain. En Corse, la présence de pollens peut en effet varier fortement selon les vallées, l’altitude ou les conditions météorologiques », explique l’organisme en précisant rechercher « activement des volontaires ». « Les personnes souhaitant contribuer à cette démarche citoyenne peuvent se rapprocher de Qualitair Corse pour rejoindre le réseau », ajoute encore l’organisme.

